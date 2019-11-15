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Şili'de polisin havalı tabancayla müdahalesi nedeniyle 230 kişi görme yetisini kaybetti
7 saat önce
Şili'de polisin göstericilere havalı tabancayla müdahale etmesi sonucu birçok kişinin görme yetisini kaybettiği bildirildi.
Şili'de polisin göstericilere havalı tabancayla müdahale etmesi sonucu birçok kişinin görme yetisini kaybettiği bildirildi.
Şilili sağlık yetkilileri, geçen ay polisin kullandığı havalı tabanca mermilerinin göstericilerin gözlerine isabet etmesi sonucu en az 230 kişinin görme yetisini kaybettiği, bunlardan 50'sinin protez göz kullanmak zorunda kaldığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:16
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