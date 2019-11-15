Son Dakika Haberleri: Şili'de polisin havalı tabancayla müdahalesi nedeniyle 230 kişi görme yetisini kaybetti
Son Dakika Dünya Şili'de polisin havalı tabancayla müdahalesi nedeniyle 230 kişi görme yetisini kaybetti - Son Dakika Dünya

Şili'de polisin havalı tabancayla müdahalesi nedeniyle 230 kişi görme yetisini kaybetti

7 saat önce

Şili'de polisin göstericilere havalı tabancayla müdahale etmesi sonucu birçok kişinin görme yetisini kaybettiği bildirildi.

Şili'de polisin havalı tabancayla müdahalesi nedeniyle 230 kişi görme yetisini kaybetti, System.String[]

Şili'de polisin göstericilere havalı tabancayla müdahale etmesi sonucu birçok kişinin görme yetisini kaybettiği bildirildi.


Şilili sağlık yetkilileri, geçen ay polisin kullandığı havalı tabanca mermilerinin göstericilerin gözlerine isabet etmesi sonucu en az 230 kişinin görme yetisini kaybettiği, bunlardan 50'sinin protez göz kullanmak zorunda kaldığı belirtildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Şili, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Swinger partisini basıp bir kişiyi silahla yaralayan polisler, tazminat ödeyecek
Venedik'te su seviyesi yeniden yükseldi, San Marco Meydanı kapatıldı Suriye Devlet Başkanı Esed: Kürtler, Türkiye'ye karşı birlikte mücadele etme teklifimizi kabul etmedi Kocası, kendisiyle barışmak için çatıya çıkan kadını "Beni aldattın" diyerek reddetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 22:21:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şili'de polisin havalı tabancayla müdahalesi nedeniyle 230 kişi görme yetisini kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]