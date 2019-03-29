Son Dakika Haberleri: Şili'de Polisin Kimlik Sorma Yaşı 14'e Kadar Düşürülecek

Şili'de Polisin Kimlik Sorma Yaşı 14'e Kadar Düşürülecek

52 dakika önce

Polisin yetkilerini artırmayı hedefleyen Şili hükümetinin polisin kimlik kontrolü yapacağı kişilerin asgari yaşını 18'den 14'e düşürmeyi planladığı kaydedildi.

Şili'de Polisin Kimlik Sorma Yaşı 14'e Kadar Düşürülecek, System.String[]
Polisin yetkilerini artırmayı hedefleyen Şili hükümetinin polisin kimlik kontrolü yapacağı kişilerin asgari yaşını 18'den 14'e düşürmeyi planladığı kaydedildi.

Güney Amerika'nın şiddet olayları yüzünden en riskli ülkelerinden olan Şili'de hükümet, polisin kimlik kontrolleri için asgari yaşı 18'den 14'e düşürmeyi hedefliyor. Girişim polise daha fazla yetki vermeyi amaçlıyor.

Şili hükümeti adına yapılan açıklamada yasa tasarısının kongreye sunulacağı belirtildi. İçeriği haftalar önce Devlet Başkanı Sebastin Pinera tarafından ifşa edilen proje, son zamanlarda artan şiddet vakaları üzerine gündeme geldi. Kimlik sorma yaşının düşürülmesini reddeden muhalefet ise polise daha fazla yetki veren kanun tasarısını şiddetle eleştiriliyor.

Kısa süre önce Carabineros olarak adlandırılan Şili polisi, yerel Mapuche halkından 14 yaşındaki bir çocuğu silahla vurarak öldürmüş, çıkan protesto olaylarında ülkede pek çok yer yakılmıştı. Olaylar polis generalinin istifası ile azda olsa sakinleşmişti. - SANTİAGO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:35 Kaynak: İHA

Hükümet, Güney Amerika, Şili, Güncel
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