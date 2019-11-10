Son Dakika Haberleri: Şili'de protestocular üniversiteyi yaktı, kiliseyi yağmaladı
Son Dakika Güncel Şili'de protestocular üniversiteyi yaktı, kiliseyi yağmaladı

Şili'de protestocular üniversiteyi yaktı, kiliseyi yağmaladı

6 saat önce

Şili'de protestocular üniversiteyi yaktı, kiliseyi yağmaladıŞili, (DHA)- Şili'de hükümet karşıtı protestolarda on binlerce insan Santiago'daki sokaklara döküldü.

Şili'de protestocular üniversiteyi yaktı, kiliseyi yağmaladı

Şili, (DHA)- Şili'de hükümet karşıtı protestolarda on binlerce insan Santiago'daki sokaklara döküldü. Yerel bir üniversite ateşe verildi ve kilise yağmalandı.

Şili'de devam eden hükümet karşıtı protestolarda bugün yaklaşık 75 bin kişi Santiago'daki sokağa çıktı. Yerel basın, protestoların üç hafta önce başlamasından bu yana bugunkü gösterinin en kalabalık ikinci gösteri olduğu bildirdi. Protestocular, Santiago'da bir Roma Katolik kilisesini yağmaladı. Binlerce kişi Santiago'nun Plaza Italia meydanında toplandı ve ellerinde pankartlarla hükümeti protesto etti.

Protestoların başlamasından bu yana en az 20 kişi öldü ve 2500 kişi yaralandı.

Şili'de protestocular üniversiteyi yaktı, kiliseyi yağmaladı

Hükümet, Şili, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:06 Kaynak: DHA
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