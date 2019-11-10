Şili'de protestocular üniversiteyi yaktı, kiliseyi yağmaladı

Şili, (DHA)- Şili'de hükümet karşıtı protestolarda on binlerce insan Santiago'daki sokaklara döküldü. Yerel bir üniversite ateşe verildi ve kilise yağmalandı.

Şili'de devam eden hükümet karşıtı protestolarda bugün yaklaşık 75 bin kişi Santiago'daki sokağa çıktı. Yerel basın, protestoların üç hafta önce başlamasından bu yana bugunkü gösterinin en kalabalık ikinci gösteri olduğu bildirdi. Protestocular, Santiago'da bir Roma Katolik kilisesini yağmaladı. Binlerce kişi Santiago'nun Plaza Italia meydanında toplandı ve ellerinde pankartlarla hükümeti protesto etti.

Protestoların başlamasından bu yana en az 20 kişi öldü ve 2500 kişi yaralandı.