Şili'de protestocular yeniden sokağa döküldü: Kiliseler kundaklandı - Son Dakika

Şili'de protestocular yeniden sokağa döküldü: Kiliseler kundaklandı

20.10.2020 08:37
Şili'de protestocular yeniden sokağa döküldü: Kiliseler kundaklandı, System.String[]

Şili'de hükümet karşıtı protestoların yıl dönümünde, iki kilise protestocular tarafından kundaklandı.

Şili'de hükümet karşıtı protestoların yıl dönümünde, iki kilise protestocular tarafından kundaklandı.

Şili'de geçen yıl başlayan ve 5 ay süren hükümet karşıtı gösterilerin yıl dönümünde protestocular yeniden sokaklara çıktı.Göstericiler bir yandan hükümet karşıtı sloganlar atarken, diğer yandan da halka 25 Ekim'de diktatör Augusto Pinochet döneminden kalma anayasanın değiştirilmesi için yapılacak referanduma katılma çağrısı yapıyor. Protestocular, başkent Santiago'daki iki kiliseyi ateşe verdi. Polisin gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale ettiği belirtilen protestolarda bazı dükkanlar da yağmalandı.

ŞİLİ'DEKİ PROTESTOLAR

Öte yandan Şili'de gösteriler, başkent Santiago'da günde 3 milyondan fazla kişinin kullandığı metro ücretlerine 6 Ekim 2019'da yapılan zam kararıyla başlamış ve 18 Ekim 2019'da da şiddetlenerek birçok kentte yağma olaylarına da yol açan hükümet karşıtı gösteri ve şiddet olaylarına dönüşmüştü.

- Şili

Augusto Pinochet, Hükümet, Ekim, Şili, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şili'de protestocular yeniden sokağa döküldü: Kiliseler kundaklandı - Son Dakika

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