Şili'de protestolar devam ediyor - Son Dakika

Şili'de anayasanın yeniden yazılmasının önünü açacak olan ve 25 Ekim'de yapılacak referandum öncesinde, göstericiler ile polis karşı karşıya geldi.

Şili'de 18 Ekim 2019'da başlayan hükümet karşıtı protestolar, tekrar alevlendi. Şili anayasasının yeniden yazılmasının önünü açabilecek 25 Ekim referandumu öncesinde, başkent Santiago'da göstericiler ile polis karşı karşıya geldi.

KÖPRÜDEN NEHRE ATILAN GENÇ AĞIR YARALANDI

Protestolar sırasında polisten kaçtığı sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından köprüden nehre atılan öğrenci ağır yaralandı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, gencin polisten kaçtığı, bir kişinin sertçe genci köprünün korkuluklarına ittiği görüldü. Şili polisi, söz konusu olaya dair incelemelerin sürdüğünü duyurdu. Öte yandan, protestolarda 16 kişinin gözaltına alındığı, 4 polis memurunun da yaralandığı aktarıldı.