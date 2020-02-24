Son Dakika › Dünya › Şili'de protestolar: Latin Amerika'nın en büyük müzik festivali protestoların gölgesinde başladı - Son Dakika Dünya
Şili'de protestolar: Latin Amerika'nın en büyük müzik festivali protestoların gölgesinde başladı
6 saat önce
Şili'de düzenlenen Latin Amerika'nın en büyük müzik festivali protestoların gölgesinde başladı.
Latin Amerika'nın en büyük müzik festivali, ekonomik eşitsizlik ve işsizlik protestoları gölgesinde başladı.
Şili'nin başkenti Santiago'nun 120 kilometre batısında yer alan sahil beldesi Vina del Mar'da yapılan dünyaca ünlü müzik festivali, 'kızgın' protestocuların hedefindeydi. Ülkede son birkaç aydır devam eden eylemler kapsamında festivalin açılışını protesto eden kalabalık, etkinliğin düzenlendiği binaya girişleri engellemeye çalıştı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:12
Son Dakika ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein, tecavüz ve cinsel saldırı davasında suçlu bulundu Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye ile İdlib konusunda yeni istişarelere hazırlanıyoruz Kore'de koronavirüsten korunmak için maske sırasına girenler, uzun kuyruklar oluşturdu İran'daki ölümler, Türkiye'de koronavirüsle ilgili kaygıları artırdı! Peki Türkiye'de son durum ne?