Şili'de protestolar: Latin Amerika'nın en büyük müzik festivali protestoların gölgesinde başladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Şili'de protestolar: Latin Amerika'nın en büyük müzik festivali protestoların gölgesinde başladı - Son Dakika Dünya

Şili'de protestolar: Latin Amerika'nın en büyük müzik festivali protestoların gölgesinde başladı

6 saat önce

Şili'de düzenlenen Latin Amerika'nın en büyük müzik festivali protestoların gölgesinde başladı.

Şili'de protestolar: Latin Amerika'nın en büyük müzik festivali protestoların gölgesinde başladı, System.String[]

Latin Amerika'nın en büyük müzik festivali, ekonomik eşitsizlik ve işsizlik protestoları gölgesinde başladı.


Şili'nin başkenti Santiago'nun 120 kilometre batısında yer alan sahil beldesi Vina del Mar'da yapılan dünyaca ünlü müzik festivali, 'kızgın' protestocuların hedefindeydi. Ülkede son birkaç aydır devam eden eylemler kapsamında festivalin açılışını protesto eden kalabalık, etkinliğin düzenlendiği binaya girişleri engellemeye çalıştı.

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Latin Amerika, Şili, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:12 
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