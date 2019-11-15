Şili'de protestolarda 2 kişi daha hayatını kaybetti

Şili'de ulaşım ücretlerine yapılan zam nedeniyle başlayan protestolar devam ediyor. Göstericilerin bu kez bir yıl önce polis baskınında öldürülen Mapuche mensubu Camilo Catrillanca için sokağa indiği gösterilerde 2 kişi hayatını kaybetti.



Şili'de ulaşım ücretlerine yapılan zammın ardından başlayan protestolar dördüncü haftasına girdi. Göstericiler bu kez, bir yıl önce Şili'nin Ercilla kentindeki Temucuicui bölgesine düzenlenen polis baskınında öldürülen Mapuche halkı mensubu Camilo Catrillanca'yı anmak için sokağa indi. Polislere "katiller" diye bağırarak taş atan göstericiler, ellerine ne geçerse fırlattılar. Polis ekipleri ise göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile göstericilere müdahale etti. Birçok şehirde göstericilerin Pedro de Valdivia heykellerini yıktığı gösterilerde son 24 saatte 2 kişi daha hayatını kaybetti. Son 24 saatte bir kişi ülkenin kuzeyinde ateşe verilen süpermarkette hayatını kaybetti. Antofagasta şehrinde ise bir protestocu barikatı aşan bir kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.



Hükümet gösterilerde bugüne kadar ölü sayısını 6'sı yabancı olmak üzere toplam 22 olarak açıkladı. Ulusal İnsan Hakları Enstitüsü (INDH) de hayatını kaybedenlerden 3'ünün Peru, 2'sinin Kolombiya ve 1'inin de Ekvador vatandaşı olduğunu bildirdi. Gösterilerde 2 bin 209 kişinin de yaralandığı bildirildi.



Gösteriler nasıl başlamıştı?



Şili'de 14 Ekim'de metro bilet fiyatlarına 22 kuruş zam yapılmasının ardından halk sokağa döküldü. Başkent'te başlayan protestolar ülkenin diğer kentlerine de yayıldı. Bir aydır tansiyonun hiç düşmediği ülkede göstericiler ulaşım, sağlık, eğitim alanlarında yaşanan pahalılığı ve sosyal eşitsizliği protesto ederek Devlet Başkanı Cumhurbaşkanı Sebastian Pinera'nın istifasını istedi. Ayrıca diktatör Augusto Pinochet zamanından kalma anayasanın temelden değiştirilmesi de talep edildi. Polisle protestocular arasında devam eden çatışmalarda en az 20 kişi hayatını kaybederken, 7 binden fazla kişi tutuklandı. - SANTİAGO