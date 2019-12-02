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Şili'de şarampole devrilen otobüsteki 17 kişi öldü, 24 kişi yaralandı
7 saat önce
Şili'nin Antofagasta kentinde, yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:42 Kaynak: AA
Şili'nin Antofagasta kentinde, yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.
Antofagasta Belediye Başkanı Edgar Blanco, yaptığı açıklamada, kazada 15 kişinin olay yerinde, 2'sinin hastaneye nakledilirken öldüğünü, 24 kişinin yaralandığını açıkladı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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