Şili'de şubat ayında Covid-19'a karşı dördüncü doz aşılama başlıyor - Son Dakika

Şili Sağlık Bakanı Enrique Paris, gelecek yıl şubat ayı ortalarında Covid-19'a karşı dördüncü doz aşı uygulamasına başlayacağını açıkladı.

Şili'de Covid-19'a karşı dördüncü doz aşılama için tarih verildi. Şili Sağlık Bakanı Enrique Paris yaptığı açıklamada, gelecek yıl 15 Şubat tarihinden itibaren riskli grupta olan vatandaşlara öncelik verilerek Covid-19'a karşı dördüncü doz aşının uygulamaya başlayacağını bildirdi. Paris, yaptıkları araştırmalarda antikor seviyelerinde düşüş tespit etmeleri üzerine dördüncü doz Covid-19 aşısı uygulaması kararı aldıklarını ifade ederek, aşılama için gereken bütçenin ayırıldığını belirtti.

Dördüncü doz aşılamada önceliğin 60 yaş üstü vatandaşlar, sağlık çalışanları ve kronik hastalığı olanlara verileceğini aktaran Paris, söz konusu dördüncü doz aşılamada karışık aşılama yönteminin başarısından dolayı farklı aşıların karıştırılarak uygulanacağını belirtti. Çoğunlukla Sinovac, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca ve CanSino Covid-19 aşılarını en az iki doz olarak nüfusun yüzde 91'ine uygulamayı başaran Şili, dünyada Covid-19'a karşı aşılamanın en başarılı olduğu ülkeler arasında yer alıyor.

Öte yandan Şili, İsrail'in ardından dördüncü doz Covid-19 aşısını duyuran ikinci ülke oldu.

(Saim Sevinç/ İHA)