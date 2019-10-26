Son Dakika Haberleri: Şili'de tarihi gösteri 1.2 milyon kişi katıldı
Son Dakika Güncel Şili'de tarihi gösteri 1.2 milyon kişi katıldı

Şili'de tarihi gösteri 1.2 milyon kişi katıldı

22 dakika önce

Şili'de tarihi gösteri 1.2 milyon kişi katıldıŞili, (DHA)- Şili'de ulaşım ücretlerine yapılan zam nedeniyle ülke geneline yayılan protestolar kapsamında yüz binlerce kişi başkent Santiago'daki İtalya Meydanı'nda toplandı.

Şili'de tarihi gösteri 1.2 milyon kişi katıldı

Şili, (DHA)- Şili'de ulaşım ücretlerine yapılan zam nedeniyle ülke geneline yayılan protestolar kapsamında yüz binlerce kişi başkent Santiago'daki İtalya Meydanı'nda toplandı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Cuma günü yapılan protestolarda 17 milyon nüfuslu Şili'de 1.2 milyon kişinin İtalya Meydanı'nda toplanmasıyla birlikte, protestolara tarihi bir katılım gerçekleşti. 'Tarihin en büyük gösterisi' olarak bahsedilen gösteride halk, hükümeti, ülkedeki hayat pahalılığını ve sağlık hizmetlerini protesto etti.

PROTESTOLAR ŞİDDETLİ BİR ŞEKİLDE SÜRMÜŞTÜ

Şili'de geçtiğimiz günlerde ulaşım ücretlerine yapılan zam, halkın tepkisine dönüşmüş, özellikle başkent Santiago'da sokağa çıkan binlerce kişi, protestolarını şiddetli bir şekilde sürdürmüş, otobüs ve otomobilleri ateşe vermişti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLMİŞTİ

Birçok bölgede marketlerde yağmalama olayları yaşanmış, hükümet tarafından ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen, protestocular eylemlerini sürdürmüş ve güvenlik güçlerinin, plastik mermi, tazyikli su, biber gazıyla müdahale ettiği protestolar kapsamında 19 kişi hayatını kaybederken 500'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Şili'de tarihi gösteri 1.2 milyon kişi katıldı

İtalya, Şili, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Temmuz 2020'den itibaren Venedik'e giriş ücretli olacak
Şili'de tarihin en büyük protestosu 7. gününde Son Dakika: Bahçeli'den Trump'ın skandal mektubuna sert yorum: Alçalma ve kepazelik halidir Barış Pınarı Harekatı anketinde, Türk halkının en az güvendiği ülke İran oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 13:42:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şili'de tarihi gösteri 1.2 milyon kişi katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]