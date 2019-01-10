Şili'de Üç Araç Çarpıştı: 9 Ölü
2 saat önce
Güney Amerika ülkesi Şili'de, üç aracın karıştığı kazada en az 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.
Güney Amerika
ülkesi Şili
'de, üç aracın karıştığı kazada en az 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.
Ülke basınında yer alan habere göre, Lake bölgesinde Mafil-Valdivia kara yolunda karşı yönlerden gelen otomobil ve kamyonetin çarpıştığı, daha sonra da kamyonetin diğer bir araca çarptığı belirtildi.
Yetkililer, kazada 9 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 11 kişinin civardaki hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:19 Kaynak: AA
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