Şili Ulusal Jeoloji ve Madencilik Servisi (Sernageomin), Antofagasta bölgesinde bulunan Lascar yanardağında meydana gelen patlamanın ardından sismik hareketlerin izlendiğini duyurdu. Patlamanın şu an için çevredeki yerleşim yerlerini etkilemediği, bu kapsamda sarı alarm verildiği ifade edildi. Uzman ekiplerce yanardağın faaliyetlerinin takip edildiği, patlama sonrası ortaya çıkan dumanın ise 6 kilometre yüksekliğe ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: DHA

Madencilik, Şili, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şili'de yanardağ patlaması - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.