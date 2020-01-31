Şili'de yanardağda patlama - Son Dakika

Şili'de yanardağda patlama
13 dakika önce
Şili'de yanardağda patlama meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:58 Kaynak: DHA
Şili'de yanardağda patlama meydana geldi. Patlama sonrası yükselen dumanın 3 kilometre yükseğe çıktığı belirtildi.
Şili'nin Bio bölgesindeki Nevados de Chillan yanardağında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yükselen dumanın, 3 kilometre yükseğe çıktığı belirtilirken; herhangi bir acil durum olmadığı bildirildi. Yetkililer, turuncu uyarı verildiğini ve yanardağın gözlemlendiğini belirtti. Kül yağmurunun beklenmediği duyuruldu.
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