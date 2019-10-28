Son Dakika Haberleri: Şili'de zam karşıtı protestolar devam ediyor
Son Dakika Güncel Şili'de zam karşıtı protestolar devam ediyor

Şili'de zam karşıtı protestolar devam ediyor

33 dakika önce

Gösteriden detaylar Polisin müdahalesi Göstericilerin kaçması detaylar SANTİAGO - Şili'de metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler devam ediyor.

Gösteriden detaylar

Polisin müdahalesi

Göstericilerin kaçması detaylar SANTİAGO - Şili'de metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler devam ediyor. Gösterilerde Başkanlık konutuna yürümek isteyen göstericiler ile polis arasında çatışma çıktı.

Şili'de zam karşıtı protestolar devam ediyor

Şili, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 09:21 Kaynak: AA
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