Şili'de zam karşıtı protestolar devam ediyor
33 dakika önce
Gösteriden detaylar Polisin müdahalesi Göstericilerin kaçması detaylar SANTİAGO - Şili'de metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 09:21 Kaynak: AA
Gösteriden detaylar
Polisin müdahalesi
Göstericilerin kaçması detaylar SANTİAGO - Şili'de metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler devam ediyor. Gösterilerde Başkanlık konutuna yürümek isteyen göstericiler ile polis arasında çatışma çıktı.
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