Şili'de zam karşıtı protestolar devam ediyor (2)
1 saat önce
Gösteriden detaylar Polis ve göstericiler arasındaki çatışmadan detaylar Göstericilerin başkanlık binasına yürümesi detaylar SANTİAGO - Şili'de metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 11:48 Kaynak: AA
Gösteriden detaylar
Polis ve göstericiler arasındaki çatışmadan detaylar
Göstericilerin başkanlık binasına yürümesi detaylar SANTİAGO - Şili'de metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler devam ediyor. Gösterilerde Başkanlık konutuna yürümek isteyen göstericiler ile polis arasında çatışma çıktı.
-2-
Okulda tepki çeken görüntü: Öğrenciler "besmele", "peygamber" yazan kağıtların üzerine bastırıldı "Yere tükürme" dedi, ölümüne dayak yedi! Araya giren kadına da yumruk attılar Bakırköy'de öğrenciler arasında 'yan baktın' kavgası: 2 yaralı Kayseri'de iki çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü