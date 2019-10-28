Son Dakika Haberleri: Şili'de zam karşıtı protestolar devam ediyor (2)
Son Dakika Güncel Şili'de zam karşıtı protestolar devam ediyor (2)

Şili'de zam karşıtı protestolar devam ediyor (2)

1 saat önce

Gösteriden detaylar Polis ve göstericiler arasındaki çatışmadan detaylar Göstericilerin başkanlık binasına yürümesi detaylar SANTİAGO - Şili'de metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler devam ediyor.

Gösteriden detaylar

Polis ve göstericiler arasındaki çatışmadan detaylar

Göstericilerin başkanlık binasına yürümesi detaylar SANTİAGO - Şili'de metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler devam ediyor. Gösterilerde Başkanlık konutuna yürümek isteyen göstericiler ile polis arasında çatışma çıktı.

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Şili'de zam karşıtı protestolar devam ediyor (2)

Polis, Şili, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 11:48 Kaynak: AA
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