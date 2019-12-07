Son Dakika Haberleri: Şili'deki feministlerin dans performansı Arjantin'e uzandı
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Şili'deki feministlerin dans performansı Arjantin'e uzandı

6 saat önce

Şili'de feministlerin 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle hazırladığı dans performansı tüm dünyaya hızla yayılırken son olarak Arjantinli kadınlar, bu protesto eylemi için sokağa indi.

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Şili'de feministlerin 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle hazırladığı dans performansı tüm dünyaya hızla yayılırken son olarak Arjantinli kadınlar, bu protesto eylemi için sokağa indi.View on euronews

Şili'deki feministlerin dans performansı Arjantin'e uzandı

Şili, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 06:06 
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