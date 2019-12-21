Şili'deki gösteriler durulmuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şili'deki gösteriler durulmuyor - Son Dakika

Şili'deki gösteriler durulmuyor

6 saat önce

Gösterilerden detaylar Polisin müdahale etmesi Yaralılardan detaylar Şili'deki gösteriler durulmuyor SANTİAGO - Hükümet karşıtı eylemlere dönüşen şiddetli gösteriler devam ediyor.

Gösterilerden detaylar

Polisin müdahale etmesi

Yaralılardan detaylar Şili'deki gösteriler durulmuyor

SANTİAGO - Hükümet karşıtı eylemlere dönüşen şiddetli gösteriler devam ediyor.

Şili'deki gösteriler durulmuyor

Hükümet, Şili, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:06 Kaynak: AA
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