Son Dakika Haberleri: - Şili'deki gösterilerde ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi
Son Dakika Güncel - Şili'deki gösterilerde ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi

- Şili'deki gösterilerde ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi

53 dakika önce

- Şili'deki gösterilerde ölenlerin sayısı 20'ye yükseldiSANTİAGO - Şili'de devam eden hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi, gözaltına alınanların sayısının ise 9 bini aştığı bildirildi.

- Şili'deki gösterilerde ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi

SANTİAGO - Şili'de devam eden hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi, gözaltına alınanların sayısının ise 9 bini aştığı bildirildi.

Şili'nin başkenti Santiago'da iki hafta önce metro ücretlerine yapılan zamma karşı başlatılan gösteriler devam ediyor. Gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye yükseldiği, 9 bin 203 kişinin ise gözaltına alındığı belirtildi.

Protestolar sırasında yaşanan insan hakları ihlalleriyle ilgili olarak dün ülkeye gelmesi beklenen Birleşmiş Milletler heyetinin programı ertelendi. Yeni tarih ise henüz açıklanmadı.

Uluslararası Af Örgütü heyeti ise ciddi insan hakları ihlalleri ve işkence belirtileri üzerine Şili'ye geldiğini duyurdu.

Ülkeyi sarsmaya devam eden protestolar çerçevesinde kolluk kuvvetlerinin 17 kadına tecavüz ettiği iddiası da protestoları alevlendirdi. Olayın İnsan Hakları Enstitüsü'ne bildirildiği belirtildi.

Öte yandan, Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu (ECLAC), gösteriler nedeniyle önümüzdeki hafta Santiago'da yapılacak olan 13. konferansını erteledi.

- Şili'deki gösterilerde ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi

Hükümet, Şili, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 11:25 Kaynak: İHA
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