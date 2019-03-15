Son Dakika Haberleri: Şili'deki Grey Buzulu'ndan 3 Futbol Sahası Büyüklüğünde Parça Koptu

Şili'deki Grey Buzulu'ndan 3 Futbol Sahası Büyüklüğünde Parça Koptu

1 saat önce

Şili'deki Grey Buzulu'ndan 3 futbol sahası büyüklüğünde parça koptu.

Şili'deki Grey Buzulu'ndan 3 futbol sahası büyüklüğünde parça koptu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:50 Kaynak: Youtube

Futbol, Şili, Genel
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