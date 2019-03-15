Şili'deki Grey Buzulu'ndan 3 Futbol Sahası Büyüklüğünde Parça Koptu
1 saat önce
Şili'deki Grey Buzulu'ndan 3 futbol sahası büyüklüğünde parça koptu.
Şili'deki Grey Buzulu'ndan 3 futbol sahası büyüklüğünde parça koptu
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:50 Kaynak: Youtube
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