Son Dakika Haberleri: Şili'deki hükümet karşıtı gösteriler
Son Dakika Güncel Şili'deki hükümet karşıtı gösteriler

Şili'deki hükümet karşıtı gösteriler

23 dakika önce

Gösteriden detaylar Polis ve göstericiler arasındaki çatışmadan detaylar SANTİAGO - Şili'de metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler devam ediyor.

Gösteriden detaylar

Polis ve göstericiler arasındaki çatışmadan detaylar

SANTİAGO - Şili'de metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler devam ediyor.

Şili'deki hükümet karşıtı gösteriler

Polis, Şili, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



20 kez takla atan aracın içinden sağ çıkan genç, "Babamı çağırmayın" deyip ağladı
3600 ek göstergenin yasalaşmasıyla emekli olacakların maaşlarında 530 ile 600 lira arasında artış olacak Ambulans çalan hırsızın ilk ifadesi ortaya çıktı: Eski anılarımı canlandırmak için yaptım Binali Yıldırım "Örnek aldığınız siyasetçi var mı?" sorusunda iki ismi saydı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 00:28:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şili'deki hükümet karşıtı gösteriler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]