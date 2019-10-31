Şili'deki hükümet karşıtı gösteriler (2)
1 saat önce
Gösteriden detaylar Polis ve göstericiler arasındaki çatışmadan detaylar SANTİAGO - Şili'de metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:45 Kaynak: AA
Gösteriden detaylar
Polis ve göstericiler arasındaki çatışmadan detaylar
SANTİAGO - Şili'de metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler devam ediyor.
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