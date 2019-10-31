Son Dakika Haberleri: Şili'deki hükümet karşıtı gösteriler (2)
Son Dakika Güncel Şili'deki hükümet karşıtı gösteriler (2)

Şili'deki hükümet karşıtı gösteriler (2)

1 saat önce

Gösteriden detaylar Polis ve göstericiler arasındaki çatışmadan detaylar SANTİAGO - Şili'de metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler devam ediyor.

Gösteriden detaylar

Polis ve göstericiler arasındaki çatışmadan detaylar

SANTİAGO - Şili'de metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler devam ediyor.

Şili'deki hükümet karşıtı gösteriler (2)

Polis, Şili, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:45 Kaynak: AA
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