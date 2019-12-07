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Şili'deki protestolar 50'nci gününde... eylemciler polisle çatıştı

6 saat önce

Şili'deki protestolar 50'nci gününde.

Şili'deki protestolar 50'nci gününde... Eylemciler polisle çatıştı

Şili (DHA) ? Şili'de binlerce kişinin polislerle karşı karşıya geldiği hükümet karşıtı protestoların 50'nci gününde sokaklar karıştı.

Şili'de metro biletlerine yapılan zammın protesto edilmesi için 18 Ekim'de Santiago kentindeki Plaza Italia'da başlayan gösteriler 50'nci gününe girdi. Eylemciler ve polislerin 18 Ekim'den bu yana her Cuma karşı karşıya geldiği gösterilerde polisin göstericilere tazyikli su ve biber gazı ile müdahale ettiği bildirildi.

Binlerce eylemcinin katıldığı gösteriler, ülke genelinde günlük hayatta aksamalara yol açarken, hükümetin acil durum ilan etmesiyle Santiago ve Chacabuco kentlerinden askeri birlikler protesto bölgelerine sevk edildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, polisin eylemcilere sert müdahalede bulunduğu ve eylemcilerin de polise taşlarla karşılık verildiği görüldü.

Şili'de yıllardır görülen en büyük ayaklanma olarak adlandırılan gösteriler kapsamında şu ana kadar 26 kişinin hayatını kaybettiği, 12 bin kişinin yaralandığı ve 20 bin 600 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Şili'deki protestolar 50'nci gününde... eylemciler polisle çatıştı

Şili, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:15 Kaynak: DHA
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