Şili'deki yangınlarda 120 ev yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şili'deki yangınlarda 120 ev yandı - Son Dakika

Şili'deki yangınlarda 120 ev yandı

6 saat önce

Şili'nin Valparaiso kentinde hızla yayılan orman yangınları nedeniyle 120 ev kullanılamaz hale geldi.

Şili'deki yangınlarda 120 ev yandı, System.String[]

Şili'nin Valparaiso kentinde hızla yayılan orman yangınları nedeniyle 120 ev kullanılamaz hale geldi.


Şili'nin Valparaiso şehrinde orman yangınları yerleşim yerlerine sıçradı. Alevlerin hızla yayılması sonucu 120 ev yandı. Bölgede önlem amaçlı 90 bin evde elektrik kesildi. Valparaiso Belediye Başkanı Jorge Sharp, yangınların kundaklama sonucu meydana geldiğini ifade etti.


Rocuant ve San Roque bölgelerindeki yangınlara karadan ve havadan müdahale edildiğini belirten Sharp, şiddetli rüzgarlar ve yüksek sıcaklıklarının yangını şiddetlendirdiğini söyledi. Yangın nedeniyle 120 hektarlık tarım alanı da zarar gördü. - SANTİAGO

Valparaiso, Şili, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:31 Kaynak: İHA
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