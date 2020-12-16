Şili'den Pfizer-BioNTech'in Covid-19 aşısına acil kullanım onayı - Son Dakika

Şili'den Pfizer-BioNTech'in Covid-19 aşısına acil kullanım onayı

16.12.2020 21:07
Şili'den Pfizer-BioNTech'in Covid-19 aşısına acil kullanım onayı, System.String[]

Şili Halk Sağlığı Enstitüsü, (ISP) Pfizer-BioNTech tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşıya acil kullanım onayı verdi.

Şili Halk Sağlığı Enstitüsü, (ISP) Pfizer-BioNTech tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşıya acil kullanım onayı verdi. Onay ile 16 yaşından büyüklere Noel'e kadar aşının erken uygulanmasının önü açıldı.

Pfizer-BioNTech tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşıya bir ülkeden daha acil kullanım onayı verildi. Şili'de Pfizer-BioNTech'in aşısı için geçtiğimiz haftalarda bir uzman panel toplanmış ve 27 Kasım'da aşı için onay talep edilmişti. Halk Sağlığı Enstitüsü, (ISP) Pfizer-BioNTech tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşıya acil kullanım onayını verdi. Onay ile 16 yaşından büyüklere Noel'e kadar aşının erken uygulanmasının önü açıldı.

ISP Direktörü Heriberto Garca yaptığı açıklamada, Pfizer aşısının acil kullanım onayının bazı kısıtlamalar içerdiğini belirterek, "İlerledikçe ve daha fazla bilgi edindikçe, onu genişletebileceğiz" ifadelerini kullandı. Garcia, "Ortaya çıkan herhangi bir sorun hakkında nüfusu güvence altına alabilmek için çalışmaların, risk analizinin ve ilaç sürveyansının nasıl yürüteceğimize dair yapılacak çok sayıda önemli analiz var" dedi.

Şili Sağlık Bakanı Enrique Paris hafta sonu yaptığı açıklamada, aşının onaylanması halinde ülkenin lojistik olarak hazır olduğunu ve uygulamaya başlanacağını aktarmıştı.

Bakan Paris geçen ay aşı ile ilgili yaptığı açıklamada ise, Pfizer aşısının 2021'in ilk üç ayında, aşının ilk olarak sağlık çalışanları, gardiyanlar, mahkumlar, silahlı kuvvetler ve huzurevlerinde yaşayanlar olmak üzere toplam 5 milyon kişiye uygulanacağını belirtmişti. Paris, 2021'in ilk yarısında 18 milyonluk Şili nüfusunun yüzde 80'inin aşılanmasının umduğunu açıklamıştı.

Şili, Pfizer-BioNtech ile 5 milyon insanı aşılamaya yetecek olan 10 milyon dozluk bir satın alma anlaşması imzalamıştı. Şili ayrıca 14,4 milyon doz AstraZeneca aşısı için bir anlaşma yapmış ve 20 milyon dozluk tercihli satın alma için ev sahipliği yaptığı Sinovac aşı denemesi anlaşmasına üç yılda 60 milyon doza yükselten bir madde eklemişti.

Şili'de günde ortalama bin vaka tespit ediliyor. Salgın Haziran ve Temmuz aylarında ülkede zirve yaptı. Şili'de toplam vaka sayısı 576 bin 731'e, toplam can kaybı ise 15 bin 959'a ulaştı.

(İHA)

Koronavirüs, 112 Acil, Pfizer, Şili, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şili'den Pfizer-BioNTech'in Covid-19 aşısına acil kullanım onayı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Final yapacağı açıklanan Maria ile Mustafa dizisinin setinde korona paniği! 18 kişinin testi pozitif çıktı İtalya'da bir dolandırıcı, Andrea Pirlo'yu taklit ederek soygun yaptı Ambulans kazasında üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti Son Dakika: Türkiye'de 16 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 240 kişi vefat etti, 29 bin 718 yeni vaka tespit edildi Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Sharone Stone, babasının ölüm yıl dönümünde Mevlana'nın sözünü paylaştı Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tek tek saydı! İşte koronavirüs bulaştıran hayvanlar Elazığ İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sonrası maske takmama cezası yedi
Trabzonspor son dakikada penaltı kaçırdığı maçta Adana Demirspor'a penaltılarla yenildi Trabzonspor son dakikada penaltı kaçırdığı maçta Adana Demirspor'a penaltılarla yenildi         
21:07
İngiltere'de yüksek derecede bulaşıcı İngiltere'de yüksek derecede bulaşıcı "kuş gribi" salgını         
20:39
TBMM'de AK Parti ile CHP'li vekiller arasında 'namussuz' tartışması yaşandı TBMM'de AK Parti ile CHP'li vekiller arasında 'namussuz' tartışması yaşandı         
20:20
Başhekimden hemşireye tepki çeken ceza! 500 kere Başhekimden hemşireye tepki çeken ceza! 500 kere "Ben salağım" yazdırdı         
20:03
Koronavirüsü atlatan yaşlı adam, devrilen traktörün altında kalarak can verdi Koronavirüsü atlatan yaşlı adam, devrilen traktörün altında kalarak can verdi         
19:22
Manchester City, Barcelona'lı Messi'nin transferini yaz ayında bitirmeyi hedefliyor Manchester City, Barcelona'lı Messi'nin transferini yaz ayında bitirmeyi hedefliyor         
19:00
Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu aşı çalışmaları gündemiyle 17.30'da toplandı Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu aşı çalışmaları gündemiyle 17.30'da toplandı         
17:31
Soygun yapmak isterken kendi silahından çıkan kurşunla öldü Soygun yapmak isterken kendi silahından çıkan kurşunla öldü         
16:42
ABD'de teşvik paketi hazırlıklarıyla en fazla değer kazanan emtia gümüş oldu ABD'de teşvik paketi hazırlıklarıyla en fazla değer kazanan emtia gümüş oldu         
16:08
Bahçeli'den HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan Numan Kurtulmuş'a tepki Bahçeli'den HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan Numan Kurtulmuş'a tepki         
16:01
Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı         
15:22
Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası         
13:49
Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada         
13:42
Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi         
13:30
Lise öğrencisi, geliştirdiği yazılımla babasının 2003 model otomobilini akıllı arabaya dönüştürdü Lise öğrencisi, geliştirdiği yazılımla babasının 2003 model otomobilini akıllı arabaya dönüştürdü         
13:18
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi         
10:56
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 21:18:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şili'den Pfizer-BioNTech'in Covid-19 aşısına acil kullanım onayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei