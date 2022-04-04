Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ilk resmi ziyaretini Arjantin'e yaptı - Son Dakika

BUENOS Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, 11 Mart'ta devlet başkanlığı görevini üstlenmesinin ardından ilk resmi ziyaretini Arjantin'e gerçekleştirdi.

Bıric, başkent Buenos Aires'te Arjantin Dışişleri Bakanı Santiago Cafiero ile Arjantin'in kurucusu Jose de San Martin anıtına çiçek bıraktı ve ardından da Devlet Başkanlığı Binası Casa Rosada'da Arjantinli mevkidaşı Alberto Fernandez ile bir araya geldi.

İki lider yaptıkları görüşmenin ve iki ülke arasında imzalanan işbirliği anlaşmalarının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Boric, "Kardeş ülke Arjantin'de olmaktan mutluyum. Sadece halklar arasında değil hükümetler arasında da en iyi ilişkiye sahip olmak istiyoruz. Alberto Fernandez ile iyi konuşmalarımız oldu ve bizi harekete geçiren toplumu sosyal eşitliğe dayalı olarak dönüştürmenin önemi gibi dünya görüşlerimiz birçok ortak noktaya sahip." dedi.

Arjantin ile enerji konusunda işbirliği yapmak istediklerini kaydeden Boric, ziyaretine Şili Enerji Bakanı Claudio Huepe Minoletti'nin de eşlik ettiğini belirtti.

Boric, Arjantin'de hükümetin yanı sıra muhalefet ile de temasta olmak istediğini belirterek, "Alberto Fernandez ile çok iyi bir ilişkimiz olacağını düşünüyorum ve bu, imzaladığımız anlaşmalarla teyit edilecek." ifadelerini kullandı.

"Şili ve Arjantin ortak bir kadere sahip"

Arjantin Devlet Başkanı Fernandez de iki ülke arasındaki yakınlığa vurgu yaparak, "Şili ve Arjantin birbirini ayıran değil, aksine birleştiren sıradağlara sahip ve bunu her zaman için böyle kabul etmeliyiz." diye konuştu.

Fernandez bölgesel kalkınmaya dikkati çekerek, "Şili ve Arjantin, ayrılmaz bir şekilde, muhafaza etmemiz gereken ortak bir kadere sahip, tıpkı Latin Amerika ülkeleri olarak ortak bir kadere sahip olduğumuz gibi. Bu sebeple son yıllarda oldukça bölünmüş olan bölgeyi birleştirmek gerekiyor. İlerleyebilmek için kardeş halklar arasındaki dayanışmanın merkezi olduğu bir dönemdeyiz." şeklinde konuştu.

Şili tarihinin en genç Devlet Başkanı 36 yaşındaki Boric'in, beraberindeki bakanlar ve iş adamlarıyla birlikte yarın da Arjantin'de çeşitli görüşmeler yapması bekleniyor.