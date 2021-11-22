Şili Devlet Başkanı Pinera'dan seçimlerin ikinci turunda yarışacak adaylara "Kutuplaşmayın" çağrısı - Son Dakika

BUENOS Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, kazananın olmadığı genel seçimlerde ikinci tura kalan adayları tebrik etti ve adaylara "kutuplaşmama" çağrısında bulundu.

Devlet Başkanlığı Sarayı La Moneda'da basın açıklaması yapan Pinera, "Bir aydan kısa bir süre içinde nihai seçimlerde yarışacak Jose Antonio Kast ve Gabriel Boric'i ilk turda zafer elde ettikleri için içtenlikle tebrik etmek istiyorum." dedi.

Adaylara birlik ve diyalog çağrısı yapan Pinera, "Jose Antonio Kast ve Gabriel Boric'ten, şiddetin değil barışın, bölünmenin değil birliğin, engelin değil diyalogun, popülizmin değil sorumluluğun, aldatmanın değil gerçeğin, kutuplaşmanın değil ölçülü olmanın yollarını aramalarını talep ediyorum." diye konuştu.

Şili'nin gelecek devlet başkanının hem ulusal hem de uluslararası alanda birçok zorluklarla karşılaşacağını aktaran Pinera, bunların üstesinden gelmek için gelecek hükümetin tüm Şili halkının desteğine ihtiyacı olacağını belirtti.

Ülkesinin değişime ihtiyacı olduğunu dile getiren Pinera, "Şili'nin bir değişime ihtiyacı olduğunu biliyoruz ama bu değişimin özgürlük, barış ve adaletle olması gerekir. İhtiyaç duyulan değişim, sorumlulukla ve düzen içinde, diyalog ve irade, iş birliği ve anlaşma arayışı çerçevesinde olmalıdır. Çünkü tüm farklılıklarımıza rağmen Şili'ye olan sevgimizin bizi birleştirdiğini asla unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.