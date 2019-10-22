Son Dakika Haberleri: Şili Devlet Başkanı Pinera'dan ülkedeki protestolara "yeni toplum sözleşmesi" vaadi
Son Dakika Dünya Şili Devlet Başkanı Pinera'dan ülkedeki protestolara 'yeni toplum sözleşmesi' vaadi

Şili Devlet Başkanı Pinera'dan ülkedeki protestolara "yeni toplum sözleşmesi" vaadi

1 saat önce

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, ülkede durulmayan protestoları bastırmak için "yeni toplum sözleşmesi" vaadinde bulundu.

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Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, ülkede durulmayan protestoları bastırmak için "yeni toplum sözleşmesi" vaadinde bulundu.

Şili Devlet Başkanı Pinera'dan ülkedeki protestolara yeni toplum sözleşmesi vaadi

Sebastian Pinera, Şili, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:27 
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