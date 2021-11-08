Üye Girişi
Şili Devlet Başkanı Pinera hakkında vergi kaçakçılığı iddiasıyla iddianame hazırlandı - Son Dakika

Şili Devlet Başkanı Pinera hakkında vergi kaçakçılığı iddiasıyla iddianame hazırlandı

08.11.2021 22:35
Şili Devlet Başkanı Pinera hakkında vergi kaçakçılığı iddiasıyla iddianame hazırlandı

Şili Temsilciler Meclisi, vergi kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla Devlet Başkanı Sebastian Pinera hakkında iddianame hazırladı.

Şili Temsilciler Meclisi, vergi kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla Devlet Başkanı Sebastian Pinera hakkında iddianame hazırladı.

Şili Temsilciler Meclisi, 14 saat süren oturumun ardından Virjin Adaları'nda gizli hesapları üzerinden vergi kaçırdığı iddiasıyla Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera hakkında bir iddianame hazırladı. Şili Sosyalist Partisi Milletvekili Jaime Naranjo yaptığı açıklamada, Pinera'ya yönelik suçlamanın tüm ayrıntıları ve argümanlarının yetkililere ulaştırıldığını kaydetti.

Şili basınında yer alan haberlerde ise, ülkede hem muhalefetin hem de Pinera'nın koalisyon ortağı olan partilerin 21 Kasım'da gerçekleşmesi beklenen devlet başkanlığı seçimleri öncesinde Pinera'nın görevden alınması için birlikte çalıştığı ifade edildi.

Şili'de Devlet Başkanlığı görevinin 2010 yılındaki ilk dönemi sürecinde Pinera, ülkenin en büyük madencilik projelerinden Minera Dominga'nın mülkünü elinden çıkarmıştı. Pinera'nın çocukları tarafından yönetilen şirket, projedeki paylarını Devlet Başkanı olan babalarının en yakın arkadaşı olan Carlos Delano'ya satmıştı. Satış işleminin gerçekleştirildiği dönemde doğal tabiat alanı olan arazinin satışının ardından Pinera, arazinin madencilik işlemleri için kullanılabilmesi için gerekli olan kararnameyi imzalamıştı. Suç olarak kabul edilen satış ise, Virjin Adaları üzerinden gerçekleştirilmişti. Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) tarafından 3 Ekim'de yayınlanan farklı ülkelerin liderlerinin kendi ülkelerinde vergi ödememek için servetlerini gizlemekle suçlandığı "Pandora Belgeleri" adlı raporda ise, Virjin Adaları vergi cenneti olarak nitelendirilmişti. - SANTİAGO

Temsilciler Meclisi, Sebastian Pinera, Vergi, Şili, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şili Devlet Başkanı Pinera hakkında vergi kaçakçılığı iddiasıyla iddianame hazırlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Real Madrid, Mbappe için adeta seferberlik ilan etti! Fransız yıldız için takımın yarısını gönderiyorlar 23:26 Real Madrid, Mbappe için adeta seferberlik ilan etti! Fransız yıldız için takımın yarısını gönderiyorlar Konya'daki deprem anı, restoranın güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi 22:28 Konya'daki deprem anı, restoranın güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi Erdoğan işareti verdi! İşte Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin 3 yolu 22:26 Erdoğan işareti verdi! İşte Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin 3 yolu
Konya'daki şiddetli depremden ilk görüntüler geldi! Vatandaşlar kendilerini panikle sokağa attı 21:47 Konya'daki şiddetli depremden ilk görüntüler geldi! Vatandaşlar kendilerini panikle sokağa attı Son Dakika: Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandı 21:13 Son Dakika: Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandı Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu 18:18 Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu
517 milyon lira ceza kesilen Migros, market zinciri Ay-Mar'ın 25 şubesini devralıyor 17:29 517 milyon lira ceza kesilen Migros, market zinciri Ay-Mar'ın 25 şubesini devralıyor Jeff Bezos'un kız arkadaşı, Leonardo Dicaprio'ya hayran hayran bakması dikkat çekti 16:36 Jeff Bezos'un kız arkadaşı, Leonardo Dicaprio'ya hayran hayran bakması dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
23:31 Alparslan: Büyük Selçuklu, ilk bölümüyle izleyicilerin beğenisini topladı
23:25 Real Madrid, Mbappe için adeta seferberlik ilan etti! Fransız yıldız için takımın yarısını gönderiyorlar
23:23 Antalya'da korkutan görüntü! Ne olduğu bilinmeyen cisim, gökyüzünden ateş saçarak düştü
22:53 Erdoğan'dan Lütfü Türkkan videosu! Geçmişteki sözlerini hatırlattı
22:28 Konya'daki deprem anı, restoranın güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi
22:27 Fenerbahçe'de taraftar kazan kaldırdı! Camia yeniden sandığa gidecek iddiası
22:25 Erdoğan işareti verdi! İşte Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin 3 yolu
22:02 Papara'ya erişim sorunu yaşanıyor! İşte şirketten gelen ilk açıklama
21:55 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 8 Kasım Pazartesi günü vaka sayıları
21:46 Konya'daki şiddetli depremden ilk görüntüler geldi! Vatandaşlar kendilerini panikle sokağa attı
Alparslan: Büyük Selçuklu, ilk bölümüyle izleyicilerin beğenisini topladı Alparslan: Büyük Selçuklu, ilk bölümüyle izleyicilerin beğenisini topladı         
23:32
Antalya'da korkutan görüntü! Ne olduğu bilinmeyen cisim, gökyüzünden ateş saçarak düştü Antalya'da korkutan görüntü! Ne olduğu bilinmeyen cisim, gökyüzünden ateş saçarak düştü         
23:24
Fenerbahçe'de taraftar kazan kaldırdı! Camia yeniden sandığa gidecek iddiası Fenerbahçe'de taraftar kazan kaldırdı! Camia yeniden sandığa gidecek iddiası         
22:27
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar         
21:59
Ruslardan ilk adım geldi! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı dakika dakika tekrarlanmaya gidiyor Ruslardan ilk adım geldi! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı dakika dakika tekrarlanmaya gidiyor         
21:42
Son Dakika: Erdoğan'dan müjdeli haber: Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel alınacak. Son Dakika: Erdoğan'dan müjdeli haber: Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel alınacak.         
19:52
Son Dakika: Meral Akşener'den, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilk tepki: Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil Son Dakika: Meral Akşener'den, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilk tepki: Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil         
17:30
Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı         
17:20
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde         
15:01
İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi         
14:19
Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi         
12:11
Son dakika! Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı Son dakika! Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı         
11:51
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu         
10:24
Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım         
09:31
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 23:44:30. #1.11#
SON DAKİKA: Şili Devlet Başkanı Pinera hakkında vergi kaçakçılığı iddiasıyla iddianame hazırlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement