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Şili Devlet Başkanı Pinera'nın görevden alınması görüşmelerine 15 saatlik konuşma damga vurdu - Son Dakika

Şili Devlet Başkanı Pinera'nın görevden alınması görüşmelerine 15 saatlik konuşma damga vurdu

10.11.2021 01:03

Şili'de Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın görevden alınması için yapılan oylama, Alt Meclis onayının ardından Senato'ya giderken, Alt Meclis'te yapılan görüşmelere Milletvekili Jaime Naranjo'nun 15 saatlik konuşması damga vurdu.

Şili'de Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın görevden alınması için yapılan oylama, Alt Meclis onayının ardından Senato'ya giderken, Alt Meclis'te yapılan görüşmelere Milletvekili Jaime Naranjo'nun 15 saatlik konuşması damga vurdu.

Geçtiğimiz günlerde Şili Temsilciler Meclisi, 14 saat süren oturumun ardından Virjin Adaları'nda gizli hesapları üzerinden vergi kaçırdığı iddiasıyla Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera hakkında bir iddianame hazırlamıştı. İddianame kararının ardından Şili Alt Meclisi'nde Pinera'nın görevden alınmasına ilişkin dün düzenlenen oturuma, Şili Sosyalist Partisi Milletvekili Jaime Naranjo'nun 15 saatlik konuşması damga vurdu. Daha önce korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Temsilciler Meclisi üyesi Giorgio Jackson'ın, 14 günlük karantina süresinin bugün dolması sonucu düzenlenen oturuma katılamaması ve Alt Meclis'te oylamaya geçilebilmesi için üyelerin konuşmalarını bitirmesi gerekmesi üzerine Naranjo, Pinera'nın görevden alınması için gerekli olan 78'nci oyu vereceğini daha önce açıklayan Jackson'ın salona gelmesi için konuşmasını saatlerce uzattı. Sonrasında Jackson'ın meclise gelmesinin ve Pinera'nın görevden alınması için gerekli olan 78 oya ulaşılmasının ardından Milletvekili Naranjo, 15 saat süren konuşmasına son verdi ve Alt Meclis'te, yaklaşık 22 saat süren oturumun ardından Pinera'nın görevden alınmasına ilişkin oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, muhalefet üyeleri görevden alma için gerekli 78 oyu toplarken, 67 hayır ve 3 çekimser oy kullanıldı. Pinera'nın görevden alınma süreci ise Alt Meclis'te çoğunluk oyu tarafından onaylanmasının ardından Şili Senatosu'na gönderildi. Senato'da, görevden alma sürecinin tamamlanması için ise 43 senatörün oylarının üçte ikisi gerekiyor.

Öte yandan Şili'de Devlet Başkanlığı görevinin 2010 yılındaki ilk dönemi sürecinde Pinera, ülkenin en büyük madencilik projelerinden Minera Dominga'nın mülkünü elinden çıkarmıştı. Pinera'nın çocukları tarafından yönetilen şirket, projedeki paylarını Devlet Başkanı olan babalarının en yakın arkadaşı olan Carlos Delano'ya satmıştı. Satış işleminin gerçekleştirildiği dönemde doğal tabiat alanı olan arazinin satışının ardından Pinera, arazinin madencilik işlemleri için kullanılabilmesi için gerekli olan kararnameyi imzalamıştı. Suç olarak kabul edilen satış ise, Virjin Adaları üzerinden gerçekleştirilmişti. Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) tarafından 3 Ekim'de yayınlanan farklı ülkelerin liderlerinin kendi ülkelerinde vergi ödememek için servetlerini gizlemekle suçlandığı "Pandora Belgeleri" adlı raporda ise, Virjin Adaları vergi cenneti olarak nitelendirilmişti. - SANTİAGO

Şili Devlet Başkanı Pinera'nın görevden alınması görüşmelerine 15 saatlik konuşma damga vurdu
Şili Devlet Başkanı Pinera'nın görevden alınması görüşmelerine 15 saatlik konuşma damga vurdu
Şili Devlet Başkanı Pinera'nın görevden alınması görüşmelerine 15 saatlik konuşma damga vurdu
Şili Devlet Başkanı Pinera'nın görevden alınması görüşmelerine 15 saatlik konuşma damga vurdu

Sebastian Pinera, Milletvekili, Senato, Şili, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şili Devlet Başkanı Pinera'nın görevden alınması görüşmelerine 15 saatlik konuşma damga vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şili Devlet Başkanı Pinera'nın görevden alınması görüşmelerine 15 saatlik konuşma damga vurdu - Son Dakika
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