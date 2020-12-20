Şili Devlet Başkanı Pinera'ya 3 bin 500 dolarlık maske cezası - Son Dakika

Şili Devlet Başkanı Pinera'ya 3 bin 500 dolarlık maske cezası

20.12.2020 12:33
Şili Devlet Başkanı Pinera'ya 3 bin 500 dolarlık maske cezası, System.String[]

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'ya, Kovid-19 salgınında kamusal alanda maskesiz gezdiği gerekçesiyle 3 bin 500 dolar (yaklaşık 26 bin 700 TL) para cezası verildi.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'ya, Kovid-19 salgınında kamusal alanda maskesiz gezdiği gerekçesiyle 3 bin 500 dolar (yaklaşık 26 bin 700 TL) para cezası verildi.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'ya, koronavirüs (Kovid-19) salgınında kamusal alanda maskesiz gezdiği gerekçesiyle 3 bin 500 dolar (yaklaşık 26 bin 700 TL)  para cezasına çarptırıldı. Valparaiso Sağlık Sekerterliği tarafından yapılan açıklamada, 5 Aralık'ta ülkenin Cachagua bölgesine bağlı Zapallar plajında maskesiz gezdiği gerekçesiyle Delvet Başkanı Pinera'ya 2 milyon 551 bin 450 Şili pesosu (yaklaşık 3 bin 500 dolar) para cezası kesildiğini duyurdu. Pinera'nın para cezasını ödediği bilgisi paylaşıldı. Öte yandan Ay başında, Pinera'nın 7 Aralık'ta plajda maskesiz ve sosyal mesafe gözetilmeksizin çekindiği fotoğraflar ülke basınında ve sosyal medyada geniş yer bulmuştu. Kendisinden şikayetçi olan devlet başkanı Pinera, kamusal alanda maske kullanmadığı ve bu şekilde fotoğraf çekindiği için özür dilemişti.


Şili Devlet Başkanı Pinera'ya 3 bin 500 dolarlık maske cezası
Şili Devlet Başkanı Pinera'ya 3 bin 500 dolarlık maske cezası

Sebastian Pinera, Para Cezası, Aralık, Şili, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Şili Devlet Başkanı Pinera'ya 3 bin 500 dolarlık maske cezası - Son Dakika Dünya


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