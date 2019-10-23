Şili Devlet Başkanı Pinera: Yığılan sorunları göremediğimiz için özür dilerim

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, ülkede protestolara neden olan sorunların büyüklüğünü idrak edemediklerini belirterek, "Bu konuda ileri görüşlü olamadığımızı kabul ediyor ve bu nedenle özür diliyorum." dedi.



Pinera, Devlet Başkanlığı Sarayı La Moneda'da düzenlediği basın toplantısında, halkın taleplerini göz önüne aldığını ve bir dizi ekonomik yardım planının hayata geçirileceğini açıkladı.