Şili, Ekvador ve Bolivya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı Güney Amerika ülkelerinden Şili'de 13 bin 702, Ekvador'da 12 bin 404, Bolivya'da ise 8 bin 502'ye yükseldi.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 26 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 13 bin 702'ye çıktı.

Ülkede vaka sayısı 1099 artışla 493 bin 305'e, iyileşenlerin sayısı 494 bin 478'e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 9 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 12 bin 404'e yükseldi.

Vaka sayısının 692 artarak 154 bin 115'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 134 bin 187 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.

Bolivya

Bolivya basınındaki haberlere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 21 artarak 8 bin 502'ye, vaka sayısı da 119 artışla 139 bin 890'a ulaştı.

Ülkede toplam 104 bin 957 kişi iyileşti.