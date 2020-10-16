Şili, Ekvador ve Bolivya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı Güney Amerika ülkelerinden Şili'de 13 bin 529, Ekvador'da 12 bin 306, Bolivya'da 8 bin 407'ye yükseldi.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 95 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 13 bin 529'a çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1694 artışla 488 bin 190'a, iyileşenlerin sayısı 461 bin 97'ye ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden son 24 saatte 42 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 12 bin 306'ya yükseldi.

Vaka sayısının 1277 artarak 150 bin 360'a çıktığı ülkede bugüne kadar 128 bin 134 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.

Bolivya

Bolivya basınındaki haberlere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 artarak 8 bin 407'ye, vaka sayısı da 178 artışla 139 bin 319'a ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar 103 bin 499 kişi iyileşti.