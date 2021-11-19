Şili halkı pazar günü devlet başkanını seçmek için sandığa gidecek - Son Dakika

BUENOS Güney Amerika ülkesi Şili'de seçmenler, ülkeyi 2022-2026 yıllarında yönetecek devlet başkanını belirlemek için 21 Kasım Pazar günü düzenlenecek genel seçimlerde oy kullanacak.

Ülkede kayıtlı yaklaşık 15 milyon seçmen, devlet başkanı ile yardımcısının yanı sıra, Senatonun 50 üyesinden 27'si ve Temsilciler Meclisinin 155 üyesini belirlemek için sandık başına gidecek.

Seçimde, "İtibarı Destekliyorum" ittifakının adayı sol görüşlü 35 yaşındaki Gabriel Boric, Cumhuriyetçi Parti'nin sağ görüşlü adayı 55 yaşındaki Jose Antonio Kast, Hıristiyan Demokrat Parti'nin adayı Yasna Provoste, hükümetin de desteklediği "Haydi Şili" ittifakının adayı Sebastian Sichel, Halkın Partisi'nin adayı Franco Parisi, Yenilikçi Parti'nin adayı Marco Enriquez-Ominami ve Vatansever Birliği'nin adayı Eduardo Artes yarışacak.

Kamuoyu araştırmalarına göre seçimde adaylardan Boric ile Kast öne çıkıyor.

Seçimde, bir adayın ilk turda geçerli oyların yarısından fazlasını alamaması durumunda, en çok oy alan iki adayın yarışacağı ikinci tur seçimleri 19 Aralık'ta düzenlenecek.

Anketler ikinci tura işaret ediyor

Anket sonuçları, bir adayın tek başına oy çoğunluğunu elde edemeyeceğine ve seçimin ikinci tura kalacağına işaret ediyor.

Anketler, yaklaşık 19 milyon nüfuslu Şili'de genç kesimin dikkatini çeken Boric'in yüzde 18 ila 30 arasında, Kast'ın ise yüzde 22 ila 36 arasında oy alacağını gösteriyor.

Activa Research'in son anketinde oy oranları, Kast yüzde 21,7, Boric yüzde 17,7, Provoste yüzde 10,9, Sichel yüzde 8,2, Parisi yüzde 7,3, Enriquez-Ominami yüzde 3,9 ve Artes yüzde 1,9 şeklinde sonuçlandı.

Data Influeye'nin yaptığı anket sonucunda Boric yüzde 32, Kast yüzde 27 ve Provoste yüzde 13, Sichel yüzde 9, Parisi yüzde 8, Enriquez-Ominami yüzde 4 ve Artes yüzde 2 sonucuna ulaştı.

Zorlu seçim sürecinin sert atmosferi

Boric'in ittifakından senatör adayı Karina Oliva'nın seçim kampanyaları için aldığı ödeneklerde yolsuzluk yaptığı iddiaları, belirsizliğin hakim olduğu seçim tansiyonunu yükseltti.

Seçime günler kala temsil ettiği ittifakın adının yolsuzlukla anılmasına ilişkin Boric, Oliva hakkında yapılan şikayeti "ciddi" olarak niteledi ve açıklığa kavuşturulması gerektiğini ifade etti.