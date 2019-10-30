Son Dakika Haberleri: Şili hükümetinden gelen 'özür' açıklaması gösterileri durduramadı
Son Dakika Dünya Şili hükümetinden gelen 'özür' açıklaması gösterileri durduramadı

Şili hükümetinden gelen 'özür' açıklaması gösterileri durduramadı

54 dakika önce

Şili'nin başkenti Santiago'da metro ücretlerine yapılan zamla başlayan protesto gösterileri artarak büyüyor.

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Şili'nin başkenti Santiago'da metro ücretlerine yapılan zamla başlayan protesto gösterileri artarak büyüyor.

Şili hükümetinden gelen 'özür' açıklaması gösterileri durduramadı

Şili, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:10 
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