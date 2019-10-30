Şili hükümetinden gelen 'özür' açıklaması gösterileri durduramadı
54 dakika önce
Şili'nin başkenti Santiago'da metro ücretlerine yapılan zamla başlayan protesto gösterileri artarak büyüyor.
Şili'nin başkenti Santiago'da metro ücretlerine yapılan zamla başlayan protesto gösterileri artarak büyüyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:10
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