Şili'nin antartika'ya giderken düşen uçağın kalıntılarına ulaşıldı - Son Dakika
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Şili'nin antartika'ya giderken düşen uçağın kalıntılarına ulaşıldı

6 saat önce

Şili'nin Antartika'ya giderken düşen uçağın kalıntılarına ulaşıldıVIDEO YOKŞili, (DHA) ? Şili hava kuvvetlerine ait 38 kişiyle birlikte Antartika'ya giderken kaybolan uçağın bazı enkaz kalıntılarına ulaşıldı.

Şili'nin Antartika'ya giderken düşen uçağın kalıntılarına ulaşıldı

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Şili, (DHA) ? Şili hava kuvvetlerine ait 38 kişiyle birlikte Antartika'ya giderken kaybolan uçağın bazı enkaz kalıntılarına ulaşıldı.

Şilili yetkililer, Antartika'daki Şili üssüne gitmekte olan uçakla iletişimin kesildiğinde uçağın yarı yolda olduğu ve içinde 17 mürettebat ile 21 yolcunun bulunduğunu açıklamışlardı. Şili, ABD ve Brezilya hava kuvvetlerinin katkılarıyla Kara Şahin helikopteri, Poseidon P-8A uçağı ve F-16 uçağının kullanıldığı arama kurtarma çalışmları devam ederken, uçağın bazı enkaz kalıntılarına ulaşıldığı belirtildi. Öte yandan kaybolan uçakta bulunan kişilerin aileleri de arama çalışmalarının yürütüldüğü Chabunco Hava Üssü'ne getirildi.

Şili'nin antartika'ya giderken düşen uçağın kalıntılarına ulaşıldı

Şili, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:19 Kaynak: DHA
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