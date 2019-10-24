Son Dakika Haberleri: Şili'nin başkenti Santiago'da 10 binlerce kişi sokaklarda
Son Dakika Dünya Şili'nin başkenti Santiago'da 10 binlerce kişi sokaklarda

Şili'nin başkenti Santiago'da 10 binlerce kişi sokaklarda

51 dakika önce

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinara'nın ekonomik reform sözleri de ülkede altı gündür süren gösterilerin hızını kesemedi.

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Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinara'nın ekonomik reform sözleri de ülkede altı gündür süren gösterilerin hızını kesemedi.

Şili'nin başkenti Santiago'da 10 binlerce kişi sokaklarda

Şili, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:48 
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