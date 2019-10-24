Şili'nin başkenti Santiago'da 10 binlerce kişi sokaklarda
51 dakika önce
Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinara'nın ekonomik reform sözleri de ülkede altı gündür süren gösterilerin hızını kesemedi.
Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinara'nın ekonomik reform sözleri de ülkede altı gündür süren gösterilerin hızını kesemedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:48
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