Şili'nin güneyindeki 4 eyalette OHAL 5. kez uzatıldı - Son Dakika

BUENOS Şili'de bazı Mapuche yerlisi grupların karıştığı şiddet olayları nedeniyle ülkenin güney bölgelerinde 12 Ekim'de ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) 5. kez uzatılmasına karar verildi.

Şili Kongresinin üst kanadı Senatoda, 1 çekimser, 15 ret oyuna karşılık kullanılan 19 evet oyuyla, ülkenin güneyindeki 4 eyaleti kapsayan La Araucania ve El Bio Bio bölgeleri için geçerli OHAL 15 gün daha uzatıldı.

Temsilciler Meclisinde dün onaylanan, ardından da Senatonun onayından geçen, bu ayın başlarında 26 Aralık'a kadar uzatılan OHAL, bu kararla bölgede 10 Ocak'a kadar sürecek.

Senatodaki oturumda konuşan Savunma Bakanı Baldo Prokurica, OHAL'in gerekliliğine değinerek, hükümetin bölgede OHAL ilan etmenin yanı sıra sosyal kalkınmaya katkı sağlamak için çaba gösterdiğini söyledi.

Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın 12 Ekim'de imzaladığı kararnameyle 15 günlük ilan edilen, güvenliğin silahlı kuvvetlere teslim edildiği OHAL, bir kez devlet başkanı kararı ve 4 kez de Kongre onayıyla 5. kez uzatılmış oldu.

OHAL, bazı Mapuche yerlilerinin karıştığı kundaklama, yol kesme, silahlı çatışma gibi şiddet olaylarının yaşandığı El Bio Bio bölgesindeki Bio-bio ile Arauco ve La Araucania bölgesine bağlı Malleco ve Cautin eyaletlerinde devam edecek.

Ülkenin en kalabalık yerli grubu Mapucheler ile Şili hükümeti arasında, yerlilerin tarih boyunca yaşadıkları bölgelerde toprak sahibi olma talebinde bulunması ve tatmin edici cevap alamamaları nedeniyle anlaşmazlık bulunuyor.

Nüfusu 1 milyon 700 bini aşan Mapucheler'in azınlık bir kesimi ülkenin güney bölgelerinde şiddet eylemleri uyguluyor.

Öte yandan, Mapuchelerin bazı kesimleri, şiddet eylemlerine karşı çıkmakla birlikte güney bölgelerinde silahlı kuvvetlerin varlığının çatışmayı artıracağına inanıyor.