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Şili'nin kuzeyinde kamyoncular öldürülen meslektaşları için protesto düzenledi - Son Dakika

Şili'nin kuzeyinde kamyoncular öldürülen meslektaşları için protesto düzenledi

13.02.2022 04:34
Şili'nin kuzeyinde kamyoncular öldürülen meslektaşları için protesto düzenledi

BUENOS Şili'nin kuzeyinde kamyoncular, meslektaşlarının düzensiz göçmenler tarafından öldürüldüğü iddiası üzerine sınırlarda güvenlik talebiyle gerçekleştirdikleri protesto ile yolları kesti.

BUENOS Şili'nin kuzeyinde kamyoncular, meslektaşlarının düzensiz göçmenler tarafından öldürüldüğü iddiası üzerine sınırlarda güvenlik talebiyle gerçekleştirdikleri protesto ile yolları kesti.

Şili'nin kuzeyinde Bolivya sınırı yakınındaki Arica, Antofagasta ve Tarapaca bölgelerinde kamyoncular konvoy oluşturarak düzenledikleri gösterilerle şehirlerde liman ve havaalanlarına ulaşımı engelledi.

Gösteriler, 25 yaşındaki kamyon şoförü Bayron Castillo'nun ülkeye kaçak olarak giren düzensiz göçmenler tarafından Antofagasta'da öldürüldüğü iddiaları üzerine sınır bölgelerinde güvenlik talebiyle yapıldı.

Bayron'un cenazesi de Antofagasta'da kullandığı kamyonla ve meslektaşlarının oluşturduğu uzun konvoy ile kaldırıldı.

Geniş çaplı gösteriler nedeniyle Şili İçişleri Bakanı Rodrigo Delgado Antofagasta'ya giderek yerel yöneticiler ve sendika temsilcileri ile görüştü. Delgado, yolları kesen göstericilerle anlaşarak Antofagasta şehrine ulaşabildi.

Ayrıca, başkent Santiago'dan ülkenin kuzeyine yapılması planlanan çok sayıda uçak seferi protestolar nedeniyle iptal edildi.

Delgado, kamyoncuların talebini kabul ederek, kara sınırlarından yapılan düzensiz göçün kontrol altına alınması için Bolivya sınırı yakındaki Arica, Parinacota, Tamarugal ve Loa eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edileceğini ve sınır güvenliğinin artırılacağını duyurdu.

Olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde silahlı kuvvetler mensupları, güvenliği artırmak amacıyla polisle iş birliği içinde çalışacak.

Bakan Delgado, yürürlüğe giren yeni göç yasasıyla ülkeye yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin, geri gönderebileceğini de açıkladı. Önceki göç yasası ülkeye giren göçmenlerin sınır dışı edilmesine izin vermiyordu.

Şili'nin kuzeyi, son yıllarda ülkeye yasa dışı yollardan giren kişiler nedeniyle bir göç krizi ile karşı karşıya. Çoğu Venezuelalı olmak üzere düzensiz göçmenler, bölge halkı tarafından istenmezken, yer yer yabancı düşmanı saldırılara da maruz kalıyor.

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Protesto, Bolivya, Şili, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şili'nin kuzeyinde kamyoncular öldürülen meslektaşları için protesto düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şili'nin kuzeyinde kamyoncular öldürülen meslektaşları için protesto düzenledi - Son Dakika
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