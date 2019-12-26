Şili'nin valparaiso şehrinde yanan ev sayısı 245'e yükseldi - Son Dakika
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Şili'nin valparaiso şehrinde yanan ev sayısı 245'e yükseldi

6 saat önce

Şili'nin Valparaiso şehrinde yanan ev sayısı 245'e yükseldiŞili, (DHA)- Şili'nin turistik kenti Valparaiso'da çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınında, yanarak kullanılmaz hale gelen ev sayısı 245'e çıktı.

Şili'nin Valparaiso şehrinde yanan ev sayısı 245'e yükseldi

Şili, (DHA)- Şili'nin turistik kenti Valparaiso'da çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınında, yanarak kullanılmaz hale gelen ev sayısı 245'e çıktı. Yaklaşık bin kişinin evsiz kaldığı belirtildi.

Valparaiso kentinin San Roque ve Roucant bölgelerinde ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerine de sıçrayan yangın sonucu 245 ev kullanılmaz hale geldi. Rüzgar nedeniyle hızla yayılan ve hala devam eden yangın nedeniyle 150 hektar alanın kül olduğu ve 12 itfaiye personelinin yaralandığı belirtildi.

Valparaiso Valisi Jorge Martinez yangının tam anlamıyla kontrol altına alınamadığını ancak bölge sakinleri için de risk oluşturmadığını açıkladı.

Öte yandan daha önce de yangınla ilgili Valparaiso Belediye Başkanı Jorge Sharp kundaklamadan şüphelendiklerini söylemişti. Hızla yayılan yangın nedeniyle birçok insanın evlerini ve eşyalarını terk etmek zorunda kaldıkları belirtilmişti.

Ayrıca, Valparaiso itfaiyesi çevre şehirlerden takviye ekiplerle birlikte yangını söndürme ve soğutma çalışmalarını halen yürütüyor.

Renkli ahşap evleriyle ünlü Güney Amerika ülkesi Şili'nin Valparaiso kenti, bu özelliği nedeniyle her yıl çok sayıda turist çekiyor.

Şili'nin valparaiso şehrinde yanan ev sayısı 245'e yükseldi

Valparaiso, Şili, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:43 Kaynak: DHA
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