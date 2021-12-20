Şili'nin yeni Devlet Başkanı Gabriel Boric oldu - Son Dakika

BUENOS Şili'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçimini kazanan 35 yaşındaki solcu aday Gabriel Boric, ülkede seçilen en genç devlet başkanı oldu.

Şili Seçim Servisi (Servel) verilerine göre, sandıkların yüzde 99,9'u açıldı ve "İtibarı Destekliyorum" ittifakının adayı sol görüşlü Gabriel Boric yüzde 55,87, Cumhuriyetçi Partinin sağ görüşlü adayı Jose Antonio Kast ise yüzde 44,13 oy aldı.

Boric, Twitter hesabından, "Biz birliğiz. Biz umuduz. Birlikte olduğumuzda daha fazlayız. Devam ediyoruz!" paylaşımını yaptı.

"Tüm saygımızı hak ediyor, gayet iyi kazandı"

Seçimi kaybeden Kast da sosyal medya hesabından Boric'i tebrik ettiğini duyurdu ve yapıcı iş birliğine devam edeceği mesajını verdi.

Kast, destekçilerine yaptığı konuşmada, kendisine oy verenlere teşekkür etti ve "Hepimiz Şili gibi büyük bir davanın sadece küçük hizmetkarlarıyız. Bu dava, hepimizi her birimizi çağırıyor." dedi.

Boric'in seçimleri kazanmasına ilişkin Kast, "Tüm saygımızı hak ediyor, gayet iyi kazandı. Birçok Şilili ona güvendi ve çok iyi bir hükümet kurmasını umuyoruz." diye konuştu.

Birlik çağrısı yapan Kast, "Elimizden geldiğince, meşru farklılıklarımızla ülkeye katkı sağlamak istiyoruz. Hep birlikte Şili halkının birliğini sağlamamız gerekiyor." dedi.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera da seçim sonuçlarının belli olmasının ardından yaptığı açıklamada Boric'i tebrik etti.

Katılımın en yüksek olduğu seçim

Görevi 11 Mart 2022'de devralacak olan 35 yaşındaki Boric, Şili'nin seçilen en genç devlet başkanı unvanına sahip oldu.

Ayrıca Şili'de 2012'de oy kullanmanın zorunlu olmaktan çıkarılmasının ardından bu seçimde, yüzde 55,6 ile en yüksek katılım kaydedildi.

Boric, ilk turda yüzde 25,8 oy alarak yüzde 27,9 oy kazanan Kast'ın ardından ikinci olmuştu. İlk turda katılım yüzde 47'de kalmıştı.

Boric'in destekçilerine zafer konuşması yapması bekleniyor.