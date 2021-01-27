Şili, Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı verdi - Son Dakika

Şili, Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı verdi

27.01.2021 22:09
Şili, Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı verdi, System.String[]

BUENOS Şili Halk Sağlığı Enstitüsü (ISP), Oxford Üniversitesi ile ilaç şirketi AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının ülkede acil kullanımını onayladı.

BUENOS Şili Halk Sağlığı Enstitüsü (ISP), Oxford Üniversitesi ile ilaç şirketi AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının ülkede acil kullanımını onayladı.

ISP'den yapılan yazılı açıklamada, "Halk Sağlığı Enstitüsü, Kovid-19 aşılarını değerlendirmek için çağrılan Uzmanlar Komitesi'nin olumlu oy kullanmasının ardından, Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca laboratuvarının geliştirdiği AZD1222 Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay verdi." bilgisi verildi.

Aşının, ilk etapta 18-55 yaş aralığındaki kişiler için uygulanmasına izin verildiği belirtildi.

Böylece, Oxford/AstraZeneca'nın geliştirdiği aşı, BionTech/ Pfizer ile CoronaVac'ın ardından Şili'de acil kullanım onayı alan 3. Kovid-19 aşısı oldu.

Şili'nin, BionTech/Pfizer ve Sinovac'ın geliştirdiği aşılardan 10'ar milyondan fazla, AstraZeneca ve Johnson & Johnson'dan 4'er milyon, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında da 7,6 milyon olmak üzere bu yıl içeresinde yaklaşık 35 milyon 700 bin aşı alması planlanıyor.

Şili, 24 Aralık 2020'de Kovid-19 aşısını uygulamaya başlamış ve yaklaşık 56 bin kişiye aşı yapılmıştı.

Nüfusu 19 milyona yaklaşan Şili'de 18 bin 40 kişinin ölümüne sebep olan Kovid-19, bugüne kadar 709 bin 888 kişide görüldü.

Pfizer, İlaç, Şili, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şili, Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı verdi - Son Dakika


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