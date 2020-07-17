Şili Parlamentosu'ndan geçen koronavirüs yasasına beyaz pelerinli sevinç - Son Dakika

Şili Parlamentosu'nda koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında yardımı öngören yasa tasarısının kabul edilmesi sonucu milletvekili Pamela Jiles'in sevinç turu atması sosyal medyada viral oldu.

Şili'de koronavirüsten en çok etkilenen yoksul kesime, özel emeklilik fonlarının yüzde 10'unu çekme hakkı tanıyan ve hükümetin olumlu bakmadığı yasa tasarısının kabul edildi. Yasanın kabul edilmesi sonucu eski gazeteci ve şu anki milletvekili Pamela Jiles, parlamento içerisinde pembe pelerinle sevinç turu attı. O anlar kameralarca saniye saniye kaydedildi. Jiles, pembe peleriniyle koşarken diğer milletvekilleri de ona alkışla destek verdi. Söz konusu sevinç gösterisi sosyal medyada çok sayıda paylaşım ve beğeni aldı.