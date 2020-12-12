Şili pazarı ve ticaret fırsatları webinarı gerçekleştirildi - Son Dakika

Şili pazarı ve ticaret fırsatları webinarı gerçekleştirildi

12.12.2020 14:29
Şili pazarı ve ticaret fırsatları webinarı gerçekleştirildi, System.String[]

Şili Santiago Ticaret Müşavir Yardımcısı Selda Nil Güner, dünya gayrisafi hasılasının yüzde 88'ini temsil eden 65 ülke ile 29 serbest ticaret anlaşması bulunan Şili'nin 5 milyar tüketiciye erişim imkanı sunduğunu söyledi.

Şili Santiago Ticaret Müşavir Yardımcısı Selda Nil Güner, dünya gayrisafi hasılasının yüzde 88'ini temsil eden 65 ülke ile 29 serbest ticaret anlaşması bulunan Şili'nin 5 milyar tüketiciye erişim imkanı sunduğunu söyledi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) işbirliğinde, Küresel Fuar Acentesi projesi kapsamında 'Şili Pazarı ve Ticaret Fırsatları' webinarı gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener'in moderatörlüğünde düzenlenen programa Şili Santiago Ticaret Müşavir Yardımcısı Selda Nil Güner, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Taşdemir ve UTİB Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Osman Nuri Canik katıldı. İhracatçı firmaların büyük ilgi gösterdiği webinarda Şili pazarındaki iş fırsatları ve yatırım imkanları değerlendirildi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, oda olarak üyelerinin yeni pazarlara ulaşmasını sağlamak ve mevcut pazarlardaki gücünü artırması hedefiyle çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktardı. Salgın sebebiyle dünya ekonomisinin ve küresel ticaretin zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Şener, bu süreçte ihracatta pazar çeşitlendirmesinin daha fazla önem kazandığına vurgu yaptı. Cüneyt Şener, "Güney Amerika pazarı ve özellikle Şili, sunduğu fırsatlar ve güçlü potansiyeli ile dikkat çekiyor. Bölgesinin en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer alan Şili ile 2011 yılında yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşmamız bulunuyor. STA, Şili pazarında firmalarımıza büyük bir avantaj sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Bursa ile Şili arasındaki ticaret hacminin 20 milyon dolar seviyesinde bulunduğu bilgisini veren Şener, Şili ile ticareti geliştirmeyi ve çeşitlendirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

UTİB Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nuri Canik, Şili'nin Latin Amerika'nın refah seviyesi en yüksek ülkelerinden biri olduğunu söyledi. Şili'nin dış ticarete açık yapısının, ekonomik gelişmesinin temelinde yatan unsurların başında geldiğini ifade eden Canik, güçlü rakiplerine karşı Şili'nin bölgenin en gelişmiş ve liberal ülkelerinden biri olduğunu vurguladı. Türkiye ve Şili arasındaki ticarete ilişkin bilgiler veren Osman Nuri Canik, "2019 yılında tüm sektörlerde Şili'ye ihracatımız yüzde 11 azalışla 343 milyon dolar oldu. Şili ihracat pazarlarımız arasında 74. sırada yer aldı. UİB olarak ise geçen yıl Şili'ye 77,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl ilk 11 ayda ise pandemiye bağlı olarak Şili'ye yaptığımız ihracatta yüzde 55 daralma yaşandı. Yürürlükte olan serbest ticaret anlaşmasının olumlu katkısıyla Türk ürünlerinin tanıtımına yönelik aktif bir stratejiyle bu ülkeye yönelik ihraç ürünlerinin çeşitlendirmesinin mümkün olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Osman Nuri Canik, STA'nın avantajıyla Şili'yi bir ihracat üssü gibi kullanmak isteyen Türk ihracatçıların bazı sorunlarla karşılaştığını belirterek, "Şili'nin Güney Amerika ülkeleri ile arasında MERCOSUR serbest ticaret anlaşması var. Sıfır veya sıfıra yakın gümrükle Şili'den diğer Latin Amerika ülkelerine ihracat yapabiliyorsunuz. Ancak menşe şahadetnamesi, ürünün Türkiye'de imal edildiğini gösterdiği zaman Brezilya veya diğer ülkelerde çok büyük gümrük vergileri ile karşılaşıyoruz. Bu problemi aşmak için bazı firmalar Şili'de üretiminin bir kısmını yapmayı düşünebilir ancak daha uygulanabilir bir mekanizma geliştirilmesi gerekiyor. Bu konuda ihracatçılarımız için destek talep ediyoruz" dedi.

Şili Santiago Ticaret Müşavir Yardımcısı Selda Nil Güner, Şili'nin uzak bir ülke olmasına rağmen barındırdığı potansiyel açısından ülkemiz ve tüm dünya için önemli bir ticaret partneri olduğunu söyledi. Kredi notunu 25 yıldır A düzeyinde tutmayı başaran tek Latin ülkesinin Şili olduğunu belirten Güner, "Şili, Latin Amerika'nın en dışa açık ülkesi konumunda. Dünya gayrisafi hasılasının yüzde 88'ini temsil eden 65 ülke ile 29 serbest ticaret anlaşması bulunan Şili, toplam 5 milyarlık tüketiciye erişim imkanı sunuyor. Ülke serbest ticaret anlaşmalarının da katkısıyla ihracatını istikrarlı bir şekilde artırıyor. Şili'nin ihracatının yüzde 40'ı madencilik sektörü kaynaklı. Özellikle bakır üretimiyle öne çıkan ülke son dönemde ise 'beyaz altın' olarak bilinen lityum rezervleri ile dikkati çekiyor. Şili, enerji üretiminde büyük değer kazanan lityumda 7,5 milyon tonla dünyanın en büyük rezervine sahip ülke konumunda" diye konuştu.

Şili ile Türkiye arasında 2009 yılında imzalanan serbest ticaret anlaşmasının 2011 yılında yürürlüğe girdiğini ifade eden Ticaret Müşavir Yardımcısı Selda Nil Güner, anlaşma sayesinde iki ülke ilişkilerinin önemli bir ivme kazandığına dikkati çekti. STA ile sanayi ürünlerinin neredeyse tamamında gümrük vergilerinin sıfırlandığını belirten Güner, "Özellikle 2018 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminde büyük bir sıçrama yaşandı. Salgın sebebiyle bu yıl artış ivmesi yavaşlasa da uzun vadede Şili ile ekonomik ilişkilerimizin daha da gelişeceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Şili pazarı ve ticaret fırsatları webinarı gerçekleştirildi
Şili pazarı ve ticaret fırsatları webinarı gerçekleştirildi

Santiago, Ticaret, Canik, Şili, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şili pazarı ve ticaret fırsatları webinarı gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri kapsamında kiralarda düzenlemeye gidiyoruz Hadise ile yollarını ayıran Kaan Yıldırım, yakın dostlarıyla dertleşti: Çok aşığız ama fevri davrandı Faciadan dönüldü! Tır bomboş yolda metrobüs bariyerlerini biçti, trafik durdu Hasdal'da askerlik yaparken kaybolan gençle ilgili 19 yıl sonra gelen cinayet itirafı Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin Cenaze evinde feci olay! Ağabey ile kardeş ölü bulundu Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı Adres bulamama sorunu tarih oluyor! Açık adres yerine kodlu sistem geliyor
İtalya'nın efsane futbolcusu Paolo Rossi son yolculuğuna uğurlandı İtalya'nın efsane futbolcusu Paolo Rossi son yolculuğuna uğurlandı         
14:56
Bursaspor, Pablo Batalla'nın Beşiktaş'a attığı golün sevincini heykelleştirdi Bursaspor, Pablo Batalla'nın Beşiktaş'a attığı golün sevincini heykelleştirdi         
14:35
Kısıtlamada intihara kalkıştı, 3 bin 150 lira ceza yedi Kısıtlamada intihara kalkıştı, 3 bin 150 lira ceza yedi         
13:53
Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü         
13:26
Polise demediğini bırakmadı! Maske takmayan kadının çileden çıkartan anları kamerada Polise demediğini bırakmadı! Maske takmayan kadının çileden çıkartan anları kamerada         
12:59
İşe dönüş seferberliğinde geri sayım! Başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor İşe dönüş seferberliğinde geri sayım! Başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor         
12:38
Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki         
11:54
Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş         
11:43
Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu         
10:43
AK Partili belediye başkanı, karşı çıktığı metro projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklediğini öğrenince geri adım attı AK Partili belediye başkanı, karşı çıktığı metro projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklediğini öğrenince geri adım attı         
10:35
Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı         
10:31
Milli sporcu, asker harçlığı için inşaatta çalışıyor Milli sporcu, asker harçlığı için inşaatta çalışıyor         
09:35
Almanya'dan geldi, 5 milyon liralık ultra lüks otomobiliyle İstanbul'da yolda kaldı Almanya'dan geldi, 5 milyon liralık ultra lüks otomobiliyle İstanbul'da yolda kaldı         
09:07
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı         
22:23
Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü         
17:12
Buz tutan yolda defalarca yere düşüp kalktı! Görüntüler sosyal medyada viral oldu Buz tutan yolda defalarca yere düşüp kalktı! Görüntüler sosyal medyada viral oldu         
12:27
Çin aşısını yaptıran doktorun antikor sonucu umut verdi! Yüksek düzeyde bağışıklık gelişti Çin aşısını yaptıran doktorun antikor sonucu umut verdi! Yüksek düzeyde bağışıklık gelişti         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2020 15:09:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şili pazarı ve ticaret fırsatları webinarı gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei