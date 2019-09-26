Şili: Robinson Crusoe Adası'nda "10 milyar dolarlık" defineyi çıkarma tartışması
1 saat önce
Şili'nin Robinson Crusoe adasında hükümetin, koruma altındaki bir alanda define bulan bir Amerikalı'nın hazineyi gün ışığına çıkarması için kazılara yeşil ışık yakması, ülkede tartışmaya yol açtı.
Şili'nin Robinson Crusoe adasında hükümetin, koruma altındaki bir alanda 10 milyar dolar değerinde olduğu iddia edilen define bulan bir Amerikalı'nın hazineyi gün ışığına çıkarması için kazılara yeşil ışık yakması, ülkede tartışmaya yol açtı.
Ulusal Ormancılık Şirketi (Conaf), Amerikalı girişimci ve araştırmacı Bernard Keizer'in kazı çalışmaları talebini onayladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:45
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