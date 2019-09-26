Son Dakika Haberleri: Şili: Robinson Crusoe Adası'nda "10 milyar dolarlık" defineyi çıkarma tartışması
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Şili: Robinson Crusoe Adası'nda "10 milyar dolarlık" defineyi çıkarma tartışması

1 saat önce

Şili'nin Robinson Crusoe adasında hükümetin, koruma altındaki bir alanda define bulan bir Amerikalı'nın hazineyi gün ışığına çıkarması için kazılara yeşil ışık yakması, ülkede tartışmaya yol açtı.

Şili: Robinson Crusoe Adası'nda

Şili'nin Robinson Crusoe adasında hükümetin, koruma altındaki bir alanda 10 milyar dolar değerinde olduğu iddia edilen define bulan bir Amerikalı'nın hazineyi gün ışığına çıkarması için kazılara yeşil ışık yakması, ülkede tartışmaya yol açtı.


Ulusal Ormancılık Şirketi (Conaf), Amerikalı girişimci ve araştırmacı Bernard Keizer'in kazı çalışmaları talebini onayladı.

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Şili, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:45 
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