Şili ve Kolombiya'nın perakende devleri İstanbul'a geldi - Son Dakika

Latin Amerika 'nın perakende ve tedarik firmaları, Türk firmalarıyla iş birliği gerçekleştirmek için İstanbul 'a geldi. Yetkililer, ikili görüşmeler yaparak yeni iş birlikleri gerçekleştirdi. Kolombiyalı ithalatçı Sebastian Arboleda Pineda, Türk çikolatasını ithal etme şansını kaçırmak istemediğini söyledi.

Ticaret Bakanlığı'nın 2020 yılı hedef ülkeleri listesinde yer alan Latin Amerika'nın perakende ve tedarik firmaları, Türk firmalarıyla iş birliği gerçekleştirmek üzere İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği organizasyonuyla İstanbul'a geldi. Kolombiya ve Şili 'den yıllık iş hacimleri yaklaşık 5 milyar dolar olan Latin Amerika'nın en büyük ve en prestijli tedarik zincirlerinin aralarında bulunduğu 8 firmanın üst düzey yetkililerinin ve satın alma temsilcileri Türk üreticiler ile görüştü. Türkiye 'nin ihracat hacmini ve dünyadaki itibarını yükseltmek için düzenlenen programda yeni iş birliklerine imza atıldı.

'GELENEKSEL TADIMIZI DÜNYAYA YAYMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ?

Programa katılan helva, reçel, tahin üreten bir firmanın ihracat müdürü Burkay Sezerer, alım heyetlerinde kurulan birebir diyalogların ihracat için avantaj olduğunu söyledi.

Sezerer, 'Firma olarak helva, reçel, kakaolu fındık kremasına ağırlık veriyoruz. Helva o bölgelerde pek bilinen bir ürün değil. Tahini ve susamı anlatıyoruz. Eğer helvanın tadını alırsa daha çok geleneksel ürünlerin olduğu pazar bizim olacak. O gelenekselliği orada yaşatmak istiyoruz. Orada yaşayan Türkler ve Arapların aracılığıyla numunelerimizi veriyoruz. Lezzeti o bölgelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Geleneksel tadı direkt değil ama çapraz satışla marmelat, reçel, fındık kremasının yanında sunmaya çalışıyoruz. Bu şekilde ürün gamımızı artırıyoruz. Oradaki vatandaşa bu lezzetleri tattırma peşindeyiz. Geleneksel tatlarda Balkanlar, Orta Doğu Kuzey Afrika gibi yerlerde güçlüyüz. Aynı damak tadına sahibiz' dedi.

EN ÇOK ÇİKOLATALI GOFRET TALEP EDİLİYOR

Kolombiya şeker ve çikolata üretimi yapan bir firmanın yetkilisi olan Sebastian Arboleda Pineda ise, ülkesinde özellikle çikolata konusunda Türkiye'nin çok meşhur olduğunu söyledi. Türk çikolatasını ithal etme şansını kaçırmak istemediğini dile getiren Pineda, 'Çikolata, sakız ve küçük drajelere ihtiyacımız var. Burada yüksek kaliteli ürünleri ithal etmek için çok güzel bir fırsat veriyorlar. En fazla çikolatalı gofret talep ediliyor. Hem fiyat olarak ekonomik hem de tadını çok beğeniyorlar' diye konuştu.

THY HAVA KÖPRÜSÜ KURDU, TİCARETE İVME KAZANDIRDI

Türk Hava Yolları 'nın Latin Amerika ile Türkiye arasında hava köprüsü kurması ticarete de, turist sayısına da yansıdı. Latin Amerika'nın perakende ve tedarik firmaları da, Türk firmalarıyla iş birliği gerçekleştirmek için İstanbul'a geldi. İHBİR'in, hedef rotasını Latin Amerika'ya çevirmesiyle beraber Latin iş insanlarının, Türkiye'ye olan ilgisi her geçen yıl artırıyor. THY Latin Amerika uçuşlarında bir önceki yıla göre yüzde 18,4 artışla 477 bin 275 yolcu taşıdı. THY'nin özellikle Latin ülkeleriyle hava köprüsü kurması sayesinde Türkiye ile Latin Amerika arasında ticaret hacmine de katkısı oldu.

- İstanbul