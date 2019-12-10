Son Dakika Haberleri: Şili'ye ait askeri uçak Antarktika'da radardan kayboldu
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Şili'ye ait askeri uçak Antarktika'da radardan kayboldu

6 saat önce

Şili'ye ait askeri uçak Antarktika'da radardan kayboldu

Şili'ye ait askeri uçak Antarktika'da radardan kayboldu, System.String[]

Şili'ye ait Antarktika'ya gitmekte olan ve içinde 38 kişinin olduğu askeri uçak radardan kayboldu. C130 tipi uçağın yerel saatle 16.55'te Punta Arenas bölgesinden havalandığı ve kalktıktan yaklaşık 1,5 saat sonra sonra kaybolduğu bildirildi.

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Şili, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 08:01 
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