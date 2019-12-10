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Şili'ye ait askeri uçak Antarktika'da radardan kayboldu
6 saat önce
Şili'ye ait askeri uçak Antarktika'da radardan kayboldu
Şili'ye ait Antarktika'ya gitmekte olan ve içinde 38 kişinin olduğu askeri uçak radardan kayboldu. C130 tipi uçağın yerel saatle 16.55'te Punta Arenas bölgesinden havalandığı ve kalktıktan yaklaşık 1,5 saat sonra sonra kaybolduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 08:01
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