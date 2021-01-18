Silici Operasyonu'nun detayları ortaya çıktı: Yolsuzluk yapılan akaryakıt miktarı 250 olimpik havuzu dolduracak büyüklükte - Son Dakika

Silici Operasyonu'nun detayları ortaya çıktı: Yolsuzluk yapılan akaryakıt miktarı 250 olimpik havuzu dolduracak büyüklükte

18.01.2021 08:17

Akaryakıt sektöründe yasadışı faaliyet gösteren şirketlere yönelik düzenlenen Silici Operasyonu'nda tespit edilen yolsuzluğun miktarı dudak uçuklatıyor. Yolsuzluk yapılan akaryakıt miktarının 250 olimpik havuzu dolduracak kadar yüklü olduğu, miktarının ise 20 bin akaryakıt tankerine denk geldiği ifade ediliyor.

KOM Daire Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin akaryakıt sektöründe yasadışı faaliyet yürüten şirketlere ilişkin düzenlediği Silici Operasyonu'nun perde arkası deşifre oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük akaryakıt vurgunu olarak kayıtlara geçen operasyon için geçtiğimiz Ağustos ayında inceleme başladı. 5 ay süren teknik ve fiziki incelemeler sonucu akaryakıt dolum, alış ve satış verilerinin kaydedilip EPDK'ya gönderildiği otomasyon sistemindeki verilerin bazı bayiler tarafından silindiği tespit edildi. Akaryakıt kaçakçılarının yakalanması için MASAK, VDK ve GİB gibi ortaklaşa çalıştı. Vergi müfettişlerinin de yer aldığı süreçte, MASAK'ın suç gelirinin boyuna ilişkin incelemeyi tamamlamasının hemen ardından ise operasyon için düğmeye basıldı.

KOMİSYON KARŞILIĞI TAŞ OCAKLARINA SATTILAR

Silme işlemini yapan şüphelilerin Konya'da faaliyet gösteren ve birlikte hareket eden iki otomasyon şirketinin sahibi ve çalışanları olduğu belirlendi. KOM ekipleri, söz konusu firmaların otomasyon sistemi kurarak, aylık ücret karşılığında anlaşmaya vardığı akaryakıt bayilerinin satış verilerini sildiğini ortaya çıkardı. Satış verilerini silen bayiler, sildikleri akaryakıtı faturasız olarak başka bayilerden temin etti. Akaryakıtı faturasız satan bayilerin de, akaryakıtın faturasını yüzde 6 komisyon karşılığında yakıt tüketim kapasitesi fazla olan şantiye, taş ocağı gibi firmalara sattıkları belirlendi. Öte yandan akaryakıtın faturasını komisyon karşılığı satın alan firmaların bu faturayı gider göstererek daha az vergi ödediği, bir de bu satışlara karşılık vergi iadesi aldığı öğrenildi.

AKRABALIK BAĞLARI VAR

Yeni Şafak'ın haberine göre, dağıtım şirketlerinin ise yasadışı veya sahte fatura ticaretinden elde ettikleri kazanç nedeniyle sözleşme yaptıkları bayilerinin satış verilerini silmesine müdahale etmediği tespit edildi. Bazı dağıtım şirketlerinin sahipleri ile bağlı bayilerinin sahipleri arasında akrabalık ve suç birlikteliği gibi bağlardan dolayı silme işlemini bayilerle birlikte yaptıkları yönünde bilgiler elde edildi.

BİR DAHA SEKTÖRE GİREMEYECEKLER

Şüpheliler 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. İlgili suçtan elde ettikleri mal varlıklarına ise el konacak. Ayrıca söz konusu akaryakıt satış verilerini silme işlemi yapan 136 bayinin mühürleneceği ve bir daha akaryakıt sektörüne girişine izin verilmeyeceği öğrenildi.

250 OLİMPİK HAVUZU DOLDURUR

Akaryakıt kaçakçılarının, şüpheli işlemleri EPDK ve Maliye'nin fark etmemesi için İstanbul'da farklı bir sunucu kiraladıkları, korsan sunucunun otomasyon verilerini gönderdiği yasal sunucu ile bağlantısının da bulunmadığı belirlendi. Yolsuzluk yapılan akaryakıt miktarının 250 olimpik havuzu dolduracak kadar yüklü olduğu, miktarının ise 20 bin akaryakıt tankerine denk geldiği ifade ediliyor. Kaçakçılar, akaryakıtı silmek için kullandığı programa oyun sitesi süsü vermiş.

Silici Operasyonu'nun detayları ortaya çıktı: Yolsuzluk yapılan akaryakıt miktarı 250 olimpik havuzu dolduracak büyüklükte

Gelir İdaresi Başkanlığı, Yolsuzluk, Akaryakıt, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Silici Operasyonu'nun detayları ortaya çıktı: Yolsuzluk yapılan akaryakıt miktarı 250 olimpik havuzu dolduracak büyüklükte - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Survivor 2021'e 4 yeni yarışmacı geliyor! Sergen'in parkur hızı Acun Ilıcalı'nın ağzını açık bıraktı 707 bin sağlık çalışanı aşılandı! Hafta içi engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında aşılama yapılacak Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mesut Özil, İstanbul'a geldi Brezilya, Çin'in geliştirdiği koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi Diagne ve Luyindama'yı eleştiren Terim'den Muslera müjdesi: Denizli maçında oynayacak Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yüz yüze eğitim kademeli olarak başlayacak Trump'ı silip atacak! ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın ilk talimatları belli oldu Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim
Saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ, kendisini arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini anlattı: Neler oluyor diye sordu Saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ, kendisini arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini anlattı: Neler oluyor diye sordu         
08:12
30 metre yükseklikte asılı kalan aracın içindeki 2 kadın kurtarıldı 30 metre yükseklikte asılı kalan aracın içindeki 2 kadın kurtarıldı         
07:53
Vatandaşları isyan ettiren durum: Dolar düştü ancak fiyatlar düşmüyor Vatandaşları isyan ettiren durum: Dolar düştü ancak fiyatlar düşmüyor         
07:49
Türkiye'den Yunan Başpiskopos İeronimos'un İslam'ı hedef alan sözlerine sert tepki: Şiddetle kınıyoruz Türkiye'den Yunan Başpiskopos İeronimos'un İslam'ı hedef alan sözlerine sert tepki: Şiddetle kınıyoruz         
00:37
Metro raylarına atlayan çıplak adam, elektrik çarpması sonucu öldü Metro raylarına atlayan çıplak adam, elektrik çarpması sonucu öldü         
22:48
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, oyun havası eşliğinde spor yaptı Volkan Demirel'in eşi Zeynep, oyun havası eşliğinde spor yaptı         
21:33
Maddi sıkıntılar yaşayan Serdar Ortaç: Arabayı kardeşim aldı, benzini kız arkadaşım ödüyor Maddi sıkıntılar yaşayan Serdar Ortaç: Arabayı kardeşim aldı, benzini kız arkadaşım ödüyor         
20:56
Takdir toplayan hareket! Belediye başkanı, eline kürek alıp vatandaşın kapısındaki karı küredi Takdir toplayan hareket! Belediye başkanı, eline kürek alıp vatandaşın kapısındaki karı küredi         
19:50
Üç kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı Üç kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı         
16:50
17 yaşındaki TikTok fenomeni cinayet şüphelisi oldu: Annesi ve amcasını öldürdü 17 yaşındaki TikTok fenomeni cinayet şüphelisi oldu: Annesi ve amcasını öldürdü         
15:36
Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı         
14:08
Sivasspor'un karda oynanan Başakşehir maçında sahaya beyaz formayla çıkması dünya gündeminde Sivasspor'un karda oynanan Başakşehir maçında sahaya beyaz formayla çıkması dünya gündeminde         
14:07
Minibüs şoförü Minibüs şoförü "Son param üzülerek harcıyorum" yazılı 20 TL'nin sahibini arıyor         
12:58
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak         
11:53
2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor 2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor         
11:46
İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2021 08:38:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Silici Operasyonu'nun detayları ortaya çıktı: Yolsuzluk yapılan akaryakıt miktarı 250 olimpik havuzu dolduracak büyüklükte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei