Silifke, Ankara'da tanıtılacak - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesi, Ankara'da düzenlenecek olan 'Silifke Tanıtım Günleri' etkinliği ile tanıtılacak.



Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Akademik Danışmanı Muhammet Saygın, Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok ile Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar'ın da katıldığı toplantıda, Silifke Belediyesi, Silifke Kent Konseyi ve oda olarak Ankara'da 'Silifke Tanıtım Günleri' yapma adına proje hazırladıklarını söyledi. Silifke'nin güzelliklerini başkentte tanıtarak, yurt içinde ve yurt dışında daha da tanınmasına ve bilinmesine olanak sağlayacaklarını belirten Saygın, "Bu süreçte 50 seçkin firma, işbirliği yönetim sistemi esas olarak, tanıtım ve satış faaliyetleri, protokol katılımı, etkinlikler, söyleşiler, röportajlar, görüşmeler hepsi projenin içinde olacak. Silifke'nin marka değerine katkı sunulacak" dedi.



Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar ise "İlçemizi Silifkeliye tanıtmak ya da anlatmak değil, ulusal anlamda, uluslararası anlamda dışarıya açılmamız ve tanıtmamız gerekiyor. Silifke Belediyesi, Silifke Kent Konseyi ve odamız birlik beraberlik ve uyum içinde çalışıyoruz. Silifke'nin diğer paydaşlarıyla da birlik beraberlik içerisinde olursak ilçemizi her platformda en iyi şekilde tanıtarak uluslararası arenada da ses getiririz. İnşallah Ankara'da yapacağımız 'Silifke Tanıtım Günleri' çalışmalarımız sürüyor. Tarih, gün ya da günler ileriki zamanlarda netleşecek. Ankara'da yöresel gıda ve ürün sunumlarımızla, çileğimizle, yoğurdumuzla, kaşığımızla, folklorumuzla, yöresel ürün materyallerimizle bir Silifke poyrazı estireceğiz. Silifke ve insanlarımız bunu hak ediyor" ifadelerini kullandı.



Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, Silifke Belediyesi olarak Silifke için yapılan çalışmaların, etkinliklerin her zaman yanında ve destekçisi olacaklarını dile getirerek, " Ankara'da yapılması planlanan 'Silifke Tanıtım Günleri'ne en iyi şekilde hazırlanarak ilçemizi tanıtacağız. Ankara'da organizasyon yapacağımız yeri iyi seçip, insanların bize gelmesini beklemektense, bizim yoğunluğun olduğu bir yer tutma çalışmamız devam ediyor. Bu projeyi hazırlayan Silifke Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MERSİN