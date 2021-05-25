Silifke Belediye Başkan Vekili Altunok, yangında zarar gören alanları inceledi - Son Dakika

Silifke Belediye Başkan Vekili Altunok, yangında zarar gören alanları inceledi

Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, Bahçederesi ve Keben mahallelerinde birkaç gün çıkan yangında zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, Bahçederesi ve Keben mahallelerinde birkaç gün çıkan yangında zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Altunok, Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ile Bahçederesi ve Keben mahallelerini ziyaret etti. Mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Altunok, meydana gelen yangınların kısa sürede kontrol altına alındığını belirtti. Vatandaşlardan yangına karşı duyarlı olmalarını isteyen Altunok, "Özellikle yaz aylarında artan yangınların başlıca sebepleri piknik, bahçe temizliği ve anızların yakılmasıyla ilgilidir. Çeşitli nedenlerle bahçelerde ve tarlalarda yakılan ateşler, yangınlara davetiye çıkarmaktadır." ifadelerini kullandı.??????????????

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